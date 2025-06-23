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Курс Nura Labs (NURA)

USD

Графік ціни Nura Labs (NURA) в реальному часі

$0,001332
$0,001332$0,001332
-2,70%(1D)

Дані та інформація про ціну NURA в реальному часі

Поточна ціна Nura Labs (NURA) сьогодні становить 0,001332 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна NURA у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Nura Labs:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 57,89K USD
- Зміна ціни Nura Labs протягом дня – -2,70%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники NURAUSD

Відстежуйте зміни ціни на Nura Labs за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00003696-2,70%
30 днів$ +0,000832+166,40%
60 днів$ +0,000832+166,40%
90 днів$ +0,000832+166,40%
Зміна ціни Nura Labs сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NURA на $ -0,00003696 (-2,70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Nura Labs за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,000832 (+166,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Nura Labs за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NURA змінився на $ +0,000832 (+166,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Nura Labs за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000832 (+166,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну NURA

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Nura Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,00104
$ 0,00104$ 0,00104

$ 0,0016
$ 0,0016$ 0,0016

$ 0,002523
$ 0,002523$ 0,002523

-6,20%

-2,70%

+166,40%

Ринкова інформація NURA

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 57,89K
$ 57,89K$ 57,89K

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Що таке Nura Labs (NURA)

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Прогноз курсу Nura Labs

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Nura Labs, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NURA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Nura Labs.

Історія ціни Nura Labs

Відстеження траєкторії ціни NURA надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії NURA. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Nura Labs.

Токеноміка Nura Labs (NURA)

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NURA до місцевих валют

1 NURA до VND
35,05158
1 NURA до AUD
A$0,00203796
1 NURA до GBP
0,00097236
1 NURA до EUR
0,00114552
1 NURA до USD
$0,001332
1 NURA до MYR
RM0,005661
1 NURA до TRY
0,05284044
1 NURA до JPY
¥0,1937394
1 NURA до RUB
0,10454868
1 NURA до INR
0,11473848
1 NURA до IDR
Rp21,83606208
1 NURA до KRW
1,81967184
1 NURA до PHP
0,0757908
1 NURA до EGP
￡E.0,06749244
1 NURA до BRL
R$0,00731268
1 NURA до CAD
C$0,00182484
1 NURA до BDT
0,1627704
1 NURA до NGN
2,06190936
1 NURA до UAH
0,05577084
1 NURA до VES
Bs0,137196
1 NURA до PKR
Rs0,3777552
1 NURA до KZT
0,69519744
1 NURA до THB
฿0,043623
1 NURA до TWD
NT$0,03930732
1 NURA до AED
د.إ0,00488844
1 NURA до CHF
Fr0,00107892
1 NURA до HKD
HK$0,01044288
1 NURA до MAD
.د.م0,0120546
1 NURA до MXN
$0,02538792

Ресурс Nura Labs

Щоб дізнатися більше про Nura Labs, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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1 NURA = 0,001332 USD

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