Токеноміка Ninja Squad Token (NST) Дізнайтеся ключову інформацію про Ninja Squad Token (NST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ninja Squad Token (NST) Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem. Офіційний вебсайт: https://ninjatraders.io/ Whitepaper: https://ninja-squad.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/G7iK3prSzAA4vzcJWvsLUEsdCqzR7PnMzJV61vSdFSNW Купити NST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ninja Squad Token (NST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ninja Squad Token (NST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 23,40M $ 23,40M $ 23,40M Історичний максимум: $ 8,8 $ 8,8 $ 8,8 Історичний мінімум: $ 0,07183488544969323 $ 0,07183488544969323 $ 0,07183488544969323 Поточна ціна: $ 2,34 $ 2,34 $ 2,34 Дізнайтеся більше про ціну Ninja Squad Token (NST)

Токеноміка Ninja Squad Token (NST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ninja Squad Token (NST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NST, досліджуйте ціну токена NST в реальному часі!

Як купити NST Зацікавлені в додаванні Ninja Squad Token (NST) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі NST, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити NST на MEXC зараз!

Історія ціни Ninja Squad Token (NST) Аналіз історії ціни NST допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни NST прямо зараз!

Прогноз ціни NST Хочете знати, куди рухається NST? Наша сторінка прогнозу ціни NST поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NST зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!