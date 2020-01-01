Токеноміка NovaTrade RWA (NRWA) Дізнайтеся ключову інформацію про NovaTrade RWA (NRWA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NovaTrade RWA (NRWA) NRWA — це нативний токен торгового хабу RWA від Nova Trade, що забезпечує безперебійну торгівлю токенізованими активами реального світу (нерухомістю, товарами, приватними кредитами тощо) з низькими комісіями на високошвидкісній DEX рівня 2 Nova. Офіційний вебсайт: https://novatrade.co/ Whitepaper: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP Купити NRWA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NovaTrade RWA (NRWA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NovaTrade RWA (NRWA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 84,99998 $ 84,99998 $ 84,99998 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 3,70757 $ 3,70757 $ 3,70757 Дізнайтеся більше про ціну NovaTrade RWA (NRWA)

Токеноміка NovaTrade RWA (NRWA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NovaTrade RWA (NRWA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NRWA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NRWA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NRWA, досліджуйте ціну токена NRWA в реальному часі!

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