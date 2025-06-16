Що таке NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA — це нативний токен торгового хабу RWA від Nova Trade, що забезпечує безперебійну торгівлю токенізованими активами реального світу (нерухомістю, товарами, приватними кредитами тощо) з низькими комісіями на високошвидкісній DEX рівня 2 Nova.

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Прогноз курсу NovaTrade RWA

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як NovaTrade RWA, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NRWA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни NovaTrade RWA.

Історія ціни NovaTrade RWA

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Токеноміка NovaTrade RWA (NRWA)

Розуміння токеноміки NovaTrade RWA (NRWA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NRWA зараз!

Як купити NovaTrade RWA (NRWA)

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NRWA до місцевих валют

1 NRWA до VND ₫ 32 848,22505 1 NRWA до AUD A$ 1,8973704 1 NRWA до GBP ￡ 0,9112371 1 NRWA до EUR € 1,0735122 1 NRWA до USD $ 1,24827 1 NRWA до MYR RM 5,2926648 1 NRWA до TRY ₺ 49,1319072 1 NRWA до JPY ¥ 180,0879129 1 NRWA до RUB ₽ 98,1389874 1 NRWA до INR ₹ 107,3387373 1 NRWA до IDR Rp 20 463,4393488 1 NRWA до KRW ₩ 1 696,0119663 1 NRWA до PHP ₱ 70,3774626 1 NRWA до EGP ￡E. 62,7255675 1 NRWA до BRL R$ 6,8779677 1 NRWA до CAD C$ 1,6851645 1 NRWA до BDT ৳ 152,5885248 1 NRWA до NGN ₦ 1 929,3136293 1 NRWA до UAH ₴ 51,8656185 1 NRWA до VES Bs 124,827 1 NRWA до PKR Rs 353,2104792 1 NRWA до KZT ₸ 639,8007885 1 NRWA до THB ฿ 40,4564307 1 NRWA до TWD NT$ 36,7490688 1 NRWA до AED د.إ 4,5811509 1 NRWA до CHF Fr 1,0110987 1 NRWA до HKD HK$ 9,7864368 1 NRWA до MAD .د.م 11,359257 1 NRWA до MXN $ 23,6172684

Ресурс NovaTrade RWA

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Люди також запитують: Інші запитання про NovaTrade RWA Яка сьогодні ціна NovaTrade RWA (NRWA)? Поточна ціна NovaTrade RWA (NRWA) становить 1,24827 USD . Яка ринкова капіталізація NovaTrade RWA (NRWA)? Поточна ринкова капіталізація NovaTrade RWA становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції NRWA на ринкову ціну в реальному часі 1,24827 USD . Яка циркуляційна пропозиція NovaTrade RWA (NRWA)? Поточна циркуляційна пропозиція NovaTrade RWA (NRWA) становить -- USD . Яка була найвища ціна NovaTrade RWA (NRWA)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна NovaTrade RWA (NRWA) становить 84,99998 USD . Який обсяг торгівлі NovaTrade RWA (NRWA) за 24 год? Обсяг торгівлі NovaTrade RWA (NRWA) за 24 год становить $ 4,53M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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