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Курс NovaTrade RWA (NRWA)

USD

Графік ціни NovaTrade RWA (NRWA) в реальному часі

$1,24827
$1,24827$1,24827
+1,13%(1D)

Дані та інформація про ціну NRWA в реальному часі

Поточна ціна NovaTrade RWA (NRWA) сьогодні становить 1,24827 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна NRWA у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку NovaTrade RWA:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 4,53M USD
- Зміна ціни NovaTrade RWA протягом дня – +1,13%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники NRWAUSD

Відстежуйте зміни ціни на NovaTrade RWA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0139478+1,13%
30 днів$ +1,24277+22 595,81%
60 днів$ +1,24277+22 595,81%
90 днів$ +1,24277+22 595,81%
Зміна ціни NovaTrade RWA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NRWA на $ +0,0139478 (+1,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни NovaTrade RWA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +1,24277 (+22 595,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни NovaTrade RWA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NRWA змінився на $ +1,24277 (+22 595,81%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни NovaTrade RWA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +1,24277 (+22 595,81%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну NRWA

Ознайомтеся з останніми даними про ціну NovaTrade RWA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1,20387
$ 1,20387$ 1,20387

$ 1,76766
$ 1,76766$ 1,76766

$ 84,99998
$ 84,99998$ 84,99998

-1,37%

+1,13%

+22 595,81%

Ринкова інформація NRWA

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 4,53M
$ 4,53M$ 4,53M

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Що таке NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA — це нативний токен торгового хабу RWA від Nova Trade, що забезпечує безперебійну торгівлю токенізованими активами реального світу (нерухомістю, товарами, приватними кредитами тощо) з низькими комісіями на високошвидкісній DEX рівня 2 Nova.

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Прогноз курсу NovaTrade RWA

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як NovaTrade RWA, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NRWA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни NovaTrade RWA.

Історія ціни NovaTrade RWA

Відстеження траєкторії ціни NRWA надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії NRWA. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни NovaTrade RWA.

Токеноміка NovaTrade RWA (NRWA)

Розуміння токеноміки NovaTrade RWA (NRWA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NRWA зараз!

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NRWA до місцевих валют

1 NRWA до VND
32 848,22505
1 NRWA до AUD
A$1,8973704
1 NRWA до GBP
0,9112371
1 NRWA до EUR
1,0735122
1 NRWA до USD
$1,24827
1 NRWA до MYR
RM5,2926648
1 NRWA до TRY
49,1319072
1 NRWA до JPY
¥180,0879129
1 NRWA до RUB
98,1389874
1 NRWA до INR
107,3387373
1 NRWA до IDR
Rp20 463,4393488
1 NRWA до KRW
1 696,0119663
1 NRWA до PHP
70,3774626
1 NRWA до EGP
￡E.62,7255675
1 NRWA до BRL
R$6,8779677
1 NRWA до CAD
C$1,6851645
1 NRWA до BDT
152,5885248
1 NRWA до NGN
1 929,3136293
1 NRWA до UAH
51,8656185
1 NRWA до VES
Bs124,827
1 NRWA до PKR
Rs353,2104792
1 NRWA до KZT
639,8007885
1 NRWA до THB
฿40,4564307
1 NRWA до TWD
NT$36,7490688
1 NRWA до AED
د.إ4,5811509
1 NRWA до CHF
Fr1,0110987
1 NRWA до HKD
HK$9,7864368
1 NRWA до MAD
.د.م11,359257
1 NRWA до MXN
$23,6172684

Ресурс NovaTrade RWA

Щоб дізнатися більше про NovaTrade RWA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNovaTrade RWA
Оглядач блокчейну

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1 NRWA = 1,24827 USD

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