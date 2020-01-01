Токеноміка NPT (NPT) Дізнайтеся ключову інформацію про NPT (NPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NPT (NPT) NEOPIN is a one-stop, non-custodial CeDeFi protocol for the secure use of crypto with regulatory frameworks while leveraging the benefits of both CeFi and DeFi. NEOPIN offers a range of DeFi services, including staking, swap and yield farming in various cryptocurrencies. In addition, NEOPIN is constantly working on innovative ideas that will allow users to use their assets in a variety of ways, including X2E (P2E, S2E, M2E) and NFT services. Ultimately, based on the stable security protocols and regulated environment, NEOPIN aims to become an open blockchain platform that bridges traditional finance and DeFi protocols for all users. Офіційний вебсайт: https://mayflower.fyi/ Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/680dd391ae58387b8b91fdb1/6852e6f356a3d9fe68c58db2_91a339a4aa4d006ea5bdaedbd03a0b18_Mayflower%20Whitepaper%20%28English%29.pdf Купити NPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NPT (NPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NPT (NPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: -- -- -- Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: -- -- -- Дізнайтеся більше про ціну NPT (NPT)

Токеноміка NPT (NPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NPT (NPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NPT, досліджуйте ціну токена NPT в реальному часі!

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