Токеноміка NPC Solana (NPCS) Дізнайтеся ключову інформацію про NPC Solana (NPCS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NPC Solana (NPCS) Non-Playable Coin Solana — один з найпопулярніших нових мемкоїнів на ринку, підтриман одним з найбільш впізнаваних мемів у всьому світі — Wojak. Це монета, яка приносить світло в життя кожного любителя мемекоїнів, завдяки ретельно продуманим і гумористичним мемам та анімаціям. Офіційний вебсайт: https://www.solananpc.com Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Купити NPCS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NPC Solana (NPCS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NPC Solana (NPCS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,29M $ 4,29M $ 4,29M Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 969,71M $ 969,71M $ 969,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,42M $ 4,42M $ 4,42M Історичний максимум: $ 0,042 $ 0,042 $ 0,042 Історичний мінімум: $ 0,002878438515619849 $ 0,002878438515619849 $ 0,002878438515619849 Поточна ціна: $ 0,004423 $ 0,004423 $ 0,004423 Дізнайтеся більше про ціну NPC Solana (NPCS)

Токеноміка NPC Solana (NPCS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NPC Solana (NPCS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NPCS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NPCS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NPCS, досліджуйте ціну токена NPCS в реальному часі!

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