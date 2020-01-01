Токеноміка Nova Agent (NOVAAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Nova Agent (NOVAAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nova Agent (NOVAAI) Nova Agent — це блокчейн-екосистема на основі штучного інтелекту, покликана революціонізувати децентралізовані технології. Завдяки блокчейну NovaAI та інтегрованому гаманцю, вона гарантує безпеку та масштабованість. Агенти ШІ оптимізують транзакції, а користувачі можуть майнити токени, приєднуватися до аірдропів та брати участь в економіці на основі NOVA. Офіційний вебсайт: https://novatechs.ai/ Whitepaper: https://novaai.gitbook.io/novaai-whitepaper Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x0c811bB14C3EAe3FD22F21b2B645b661318b7392 Купити NOVAAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nova Agent (NOVAAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nova Agent (NOVAAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000001007 $ 0,000001007 $ 0,000001007 Дізнайтеся більше про ціну Nova Agent (NOVAAI)

Токеноміка Nova Agent (NOVAAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nova Agent (NOVAAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOVAAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOVAAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOVAAI, досліджуйте ціну токена NOVAAI в реальному часі!

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