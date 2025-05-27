Що таке Nova Agent (NOVAAI)

Nova Agent — це блокчейн-екосистема на основі штучного інтелекту, покликана революціонізувати децентралізовані технології. Завдяки блокчейну NovaAI та інтегрованому гаманцю, вона гарантує безпеку та масштабованість. Агенти ШІ оптимізують транзакції, а користувачі можуть майнити токени, приєднуватися до аірдропів та брати участь в економіці на основі NOVA.

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Прогноз курсу Nova Agent

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Історія ціни Nova Agent

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NOVAAI до місцевих валют

1 NOVAAI до VND ₫ 0,066794805 1 NOVAAI до AUD A$ 0,00000403775 1 NOVAAI до GBP ￡ 0,0000019277 1 NOVAAI до EUR € 0,0000022924 1 NOVAAI до USD $ 0,000002605 1 NOVAAI до MYR RM 0,00001101915 1 NOVAAI до TRY ₺ 0,00010162105 1 NOVAAI до JPY ¥ 0,000376162 1 NOVAAI до RUB ₽ 0,00020905125 1 NOVAAI до INR ₹ 0,00022228465 1 NOVAAI до IDR Rp 0,0427049112 1 NOVAAI до KRW ₩ 0,00358320355 1 NOVAAI до PHP ₱ 0,00014475985 1 NOVAAI до EGP ￡E. 0,000129729 1 NOVAAI до BRL R$ 0,00001471825 1 NOVAAI до CAD C$ 0,00000356885 1 NOVAAI до BDT ৳ 0,0003180184 1 NOVAAI до NGN ₦ 0,0041283519 1 NOVAAI до UAH ₴ 0,0001085764 1 NOVAAI до VES Bs 0,00024487 1 NOVAAI до PKR Rs 0,00073359405 1 NOVAAI до KZT ₸ 0,0013263618 1 NOVAAI до THB ฿ 0,000085444 1 NOVAAI до TWD NT$ 0,00007812395 1 NOVAAI до AED د.إ 0,00000956035 1 NOVAAI до CHF Fr 0,0000021361 1 NOVAAI до HKD HK$ 0,00002039715 1 NOVAAI до MAD .د.م 0,00002404415 1 NOVAAI до MXN $ 0,0000500681

Ресурс Nova Agent

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