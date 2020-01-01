Токеноміка Blast Royale (NOOB) Дізнайтеся ключову інформацію про Blast Royale (NOOB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blast Royale (NOOB) Blast Royale — це мобільна гра Battle Royale для покоління web3! Ми збираємося залучити наступний мільярд гравців до блокчейну за допомогою FUN! Утримуючи NOOB, ми всі станемо профі. Офіційний вебсайт: https://www.blastroyale.com/ Whitepaper: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Купити NOOB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blast Royale (NOOB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blast Royale (NOOB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 512,00M $ 512,00M $ 512,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 37,23K $ 37,23K $ 37,23K Історичний максимум: $ 0,13998 $ 0,13998 $ 0,13998 Історичний мінімум: $ 0,000082242418109239 $ 0,000082242418109239 $ 0,000082242418109239 Поточна ціна: $ 0,00007272 $ 0,00007272 $ 0,00007272 Дізнайтеся більше про ціну Blast Royale (NOOB)

Токеноміка Blast Royale (NOOB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blast Royale (NOOB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOOB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOOB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOOB, досліджуйте ціну токена NOOB в реальному часі!

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