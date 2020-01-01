Токеноміка NOI Exchange (NOI) Дізнайтеся ключову інформацію про NOI Exchange (NOI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NOI Exchange (NOI) Біржа NOI створює першу в світі біржу криптовалют і RWA (активи реального світу) з багатомовним фізичним кол-центром, який буде займатися як обслуговуванням, так і торгівлею. Це величезна цінність для людей старше 50 років, які очікують такої підтримки, яку наразі не пропонує жодна інша біржа. Офіційний вебсайт: https://www.noiexchange.net/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0 Оглядач блокчейну: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b Купити NOI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NOI Exchange (NOI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NOI Exchange (NOI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0064 $ 0,0064 $ 0,0064 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0000705 $ 0,0000705 $ 0,0000705 Дізнайтеся більше про ціну NOI Exchange (NOI)

Токеноміка NOI Exchange (NOI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NOI Exchange (NOI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOI, досліджуйте ціну токена NOI в реальному часі!

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