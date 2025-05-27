Що таке NOI Exchange (NOI)

Біржа NOI створює першу в світі біржу криптовалют і RWA (активи реального світу) з багатомовним фізичним кол-центром, який буде займатися як обслуговуванням, так і торгівлею. Це величезна цінність для людей старше 50 років, які очікують такої підтримки, яку наразі не пропонує жодна інша біржа.

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Прогноз курсу NOI Exchange

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як NOI Exchange, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NOI? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни NOI Exchange.

Історія ціни NOI Exchange

Відстеження траєкторії ціни NOI надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії NOI. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни NOI Exchange.

Як купити NOI Exchange (NOI)

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NOI до місцевих валют

1 NOI до VND ₫ 16.41024 1 NOI до AUD A$ 0.000992 1 NOI до GBP ￡ 0.0004736 1 NOI до EUR € 0.0005632 1 NOI до USD $ 0.00064 1 NOI до MYR RM 0.0027072 1 NOI до TRY ₺ 0.0249792 1 NOI до JPY ¥ 0.0923328 1 NOI до RUB ₽ 0.05136 1 NOI до INR ₹ 0.0546112 1 NOI до IDR Rp 10.4918016 1 NOI до KRW ₩ 0.8803264 1 NOI до PHP ₱ 0.0355456 1 NOI до EGP ￡E. 0.031872 1 NOI до BRL R$ 0.003616 1 NOI до CAD C$ 0.0008768 1 NOI до BDT ৳ 0.0781312 1 NOI до NGN ₦ 1.0142592 1 NOI до UAH ₴ 0.0266752 1 NOI до VES Bs 0.06016 1 NOI до PKR Rs 0.1802304 1 NOI до KZT ₸ 0.3258624 1 NOI до THB ฿ 0.020992 1 NOI до TWD NT$ 0.0192064 1 NOI до AED د.إ 0.0023488 1 NOI до CHF Fr 0.0005248 1 NOI до HKD HK$ 0.0050112 1 NOI до MAD .د.م 0.0059072 1 NOI до MXN $ 0.01232

Ресурс NOI Exchange

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Люди також запитують: Інші запитання про NOI Exchange Яка сьогодні ціна NOI Exchange (NOI)? Поточна ціна NOI Exchange (NOI) становить 0.00064 USD . Яка ринкова капіталізація NOI Exchange (NOI)? Поточна ринкова капіталізація NOI Exchange становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції NOI на ринкову ціну в реальному часі 0.00064 USD . Яка циркуляційна пропозиція NOI Exchange (NOI)? Поточна циркуляційна пропозиція NOI Exchange (NOI) становить -- USD . Яка була найвища ціна NOI Exchange (NOI)? Станом на 2025-05-28 , найвища ціна NOI Exchange (NOI) становить 0.0064 USD . Який обсяг торгівлі NOI Exchange (NOI) за 24 год? Обсяг торгівлі NOI Exchange (NOI) за 24 год становить $ 49.55K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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