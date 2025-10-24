Актуальна ціна Nobody Sausage сьогодні становить 0.0000000000000352 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOBODYETH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOBODYETH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nobody Sausage сьогодні становить 0.0000000000000352 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOBODYETH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOBODYETH на MEXC вже зараз.

Докладніше про NOBODYETH

Інформація про ціну NOBODYETH

Офіційний вебсайт NOBODYETH

Токеноміка NOBODYETH

Прогноз ціни NOBODYETH

Історія NOBODYETH

Посібник з купівлі NOBODYETH

Конвертація NOBODYETH у фіатну валюту

Спот NOBODYETH

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Nobody Sausage

Курс Nobody Sausage (NOBODYETH)

Актуальна ціна 1 NOBODYETH до USD:

$0,0000000000000352
$0,0000000000000352$0,0000000000000352
+0,57%1D
USD
Графік ціни Nobody Sausage (NOBODYETH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:07:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000000000000331
$ 0,0000000000000331$ 0,0000000000000331
Мін. за 24 год
$ 0,0000000000000352
$ 0,0000000000000352$ 0,0000000000000352
Макс. за 24 год

$ 0,0000000000000331
$ 0,0000000000000331$ 0,0000000000000331

$ 0,0000000000000352
$ 0,0000000000000352$ 0,0000000000000352

$ 0,000000000001263041
$ 0,000000000001263041$ 0,000000000001263041

$ 0,000000000000077209
$ 0,000000000000077209$ 0,000000000000077209

0,00%

+0,57%

-26,21%

-26,21%

Актуальна ціна Nobody Sausage (NOBODYETH) становить $ 0,0000000000000352. За останні 24 години NOBODYETH торгувався між мінімумом у $ 0,0000000000000331 і максимумом у $ 0,0000000000000352, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOBODYETH становить $ 0,000000000001263041, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000000000000077209.

Що стосується короткострокових результатів, то NOBODYETH змінився на 0,00% за останню годину, +0,57% за 24 години та на -26,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 130,54
$ 130,54$ 130,54

$ 14,78K
$ 14,78K$ 14,78K

0,00
0,00 0,00

420 000 000 000 000 000
420 000 000 000 000 000 420 000 000 000 000 000

420 000 000 000 000 000
420 000 000 000 000 000 420 000 000 000 000 000

0,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Nobody Sausage — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 130,54. Циркуляційна пропозиція NOBODYETH — 0,00, зі загальною пропозицією 420000000000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,78K.

Історія ціни Nobody Sausage (NOBODYETH) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Nobody Sausage за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000000000000002+0,57%
30 днів$ -0,0000000000000357-50,36%
60 днів$ -0,0000000000001648-82,40%
90 днів$ -0,0000000000001648-82,40%
Зміна ціни Nobody Sausage сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NOBODYETH на $ +0,0000000000000002 (+0,57%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Nobody Sausage за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0000000000000357 (-50,36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Nobody Sausage за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NOBODYETH змінився на $ -0,0000000000001648 (-82,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Nobody Sausage за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0000000000001648 (-82,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Nobody Sausage зараз.

Що таке Nobody Sausage (NOBODYETH)

Кожен може стати ніким.

Проєкт Nobody Sausage доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Nobody Sausage. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NOBODYETH, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Nobody Sausage у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Nobody Sausage безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Nobody Sausage (USD)

Скільки коштуватиме Nobody Sausage (NOBODYETH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nobody Sausage (NOBODYETH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nobody Sausage.

Перегляньте прогноз ціни Nobody Sausage вже зараз!

Токеноміка Nobody Sausage (NOBODYETH)

Розуміння токеноміки Nobody Sausage (NOBODYETH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NOBODYETH зараз!

Як купити Nobody Sausage (NOBODYETH)

Шукаєте як купити Nobody Sausage? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Nobody Sausage на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NOBODYETH до місцевих валют

1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до VND
0,000000000926288
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до AUD
A$0,000000000000053856
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до GBP
0,0000000000000264
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до EUR
0,000000000000030272
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до USD
$0,0000000000000352
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MYR
RM0,000000000000148544
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до TRY
0,00000000000148016
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до JPY
¥0,0000000000053504
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до ARS
ARS$0,000000000052225184
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до RUB
0,000000000002865984
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до INR
0,000000000003091264
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до IDR
Rp0,000000000586666432
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до PHP
0,000000000002063424
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до EGP
￡E.0,000000000001674816
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BRL
R$0,000000000000189376
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до CAD
C$0,00000000000004928
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BDT
0,00000000000430144
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до NGN
0,00000000005138672
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до COP
$0,0000000001375
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до ZAR
R.0,000000000000610016
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до UAH
0,000000000001471008
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до TZS
T.Sh.0,000000000087562112
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до VES
Bs0,0000000000074624
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до CLP
$0,0000000000332992
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до PKR
Rs0,000000000009937664
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до KZT
0,000000000018893952
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до THB
฿0,000000000001154208
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до TWD
NT$0,00000000000108416
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до AED
د.إ0,000000000000129184
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до CHF
Fr0,000000000000027808
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до HKD
HK$0,000000000000273504
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до AMD
֏0,000000000013429856
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MAD
.د.م0,000000000000324896
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MXN
$0,00000000000064768
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до SAR
ريال0,000000000000132
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до ETB
Br0,000000000005315552
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до KES
KSh0,000000000004535872
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до JOD
د.أ0,0000000000000249568
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до PLN
0,000000000000128128
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до RON
лв0,000000000000153824
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до SEK
kr0,000000000000330176
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BGN
лв0,000000000000059136
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до HUF
Ft0,000000000011827904
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до CZK
0,000000000000737088
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до KWD
د.ك0,0000000000000107712
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до ILS
0,000000000000115808
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BOB
Bs0,000000000000242528
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до AZN
0,00000000000005984
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до TJS
SM0,000000000000324896
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до GEL
0,000000000000095392
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до AOA
Kz0,000000000032204832
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BHD
.د.ب0,0000000000000132352
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BMD
$0,0000000000000352
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до DKK
kr0,000000000000226336
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до HNL
L0,000000000000921888
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MUR
0,000000000001602304
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до NAD
$0,000000000000609664
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до NOK
kr0,000000000000351296
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до NZD
$0,000000000000060896
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до PAB
B/.0,0000000000000352
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до PGK
K0,000000000000148192
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до QAR
ر.ق0,000000000000127776
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до RSD
дин.0,00000000000355344
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до UZS
soʻm0,000000000424096288
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до ALL
L0,00000000000292864
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до ANG
ƒ0,000000000000063008
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до AWG
ƒ0,00000000000006336
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BBD
$0,0000000000000704
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BAM
KM0,000000000000059136
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BIF
Fr0,0000000001035232
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BND
$0,000000000000045408
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BSD
$0,0000000000000352
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до JMD
$0,00000000000563376
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до KHR
0,000000000141365312
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до KMF
Fr0,0000000000149248
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до LAK
0,000000000765217376
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до LKR
රු0,000000000010653632
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MDL
L0,000000000000595584
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MGA
Ar0,000000000157142656
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MOP
P0,000000000000280896
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MVR
0,00000000000053856
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MWK
MK0,00000000006089952
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до MZN
MT0,000000000002249632
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до NPR
रु0,000000000004933984
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до PYG
0,0000000002478784
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до RWF
Fr0,0000000000510048
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до SBD
$0,000000000000289344
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до SCR
0,000000000000486112
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до SRD
$0,000000000001397088
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до SVC
$0,000000000000306944
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до SZL
L0,000000000000609312
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до TMT
m0,0000000000001232
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до TND
د.ت0,000000000000103136
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до TTD
$0,000000000000237952
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до UGX
Sh0,0000000001226368
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до XAF
Fr0,0000000000198528
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до XCD
$0,00000000000009504
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до XOF
Fr0,0000000000198528
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до XPF
Fr0,0000000000035904
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BWP
P0,000000000000470624
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до BZD
$0,0000000000000704
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до CVE
$0,00000000000334048
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до DJF
Fr0,0000000000062304
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до DOP
$0,000000000002241536
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до DZD
د.ج0,00000000000457952
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до FJD
$0,000000000000080608
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до GNF
Fr0,000000000303424
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до GTQ
Q0,000000000000268928
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до GYD
$0,000000000007343776
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) до ISK
kr0,0000000000042944

Ресурс Nobody Sausage

Щоб дізнатися більше про Nobody Sausage, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтNobody Sausage
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Nobody Sausage

Скільки сьогодні коштує Nobody Sausage (NOBODYETH)?
Актуальна ціна NOBODYETH у USD становить 0,0000000000000352 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NOBODYETH до USD?
Поточна ціна NOBODYETH до USD — $ 0,0000000000000352. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nobody Sausage?
Ринкова капіталізація NOBODYETH — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NOBODYETH?
Циркуляційна пропозиція NOBODYETH — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NOBODYETH?
NOBODYETH досяг історичної максимальної ціни у 0,000000000001263041 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NOBODYETH?
Історична мінімальна ціна NOBODYETH становила 0,000000000000077209 USD.
Який обсяг торгівлі NOBODYETH?
Актуальний обсяг торгівлі NOBODYETH за 24 години — $ 130,54 USD.
Чи підніметься ціна NOBODYETH цього року?
NOBODYETH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NOBODYETH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:07:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nobody Sausage (NOBODYETH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор NOBODYETH до USD

Сума

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Торгувати NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0,0000000000000352
$0,0000000000000352$0,0000000000000352
+0,57%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --