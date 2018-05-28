Токеноміка New Kind of Network (NKN) Дізнайтеся ключову інформацію про New Kind of Network (NKN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація New Kind of Network (NKN) NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Офіційний вебсайт: https://nkn.org/ Whitepaper: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://nscan.io/ Купити NKN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни New Kind of Network (NKN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена New Kind of Network (NKN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,37M $ 18,37M $ 18,37M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 789,46M $ 789,46M $ 789,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,27M $ 23,27M $ 23,27M Історичний максимум: $ 1,479665 $ 1,479665 $ 1,479665 Історичний мінімум: $ 0,00641054097117 $ 0,00641054097117 $ 0,00641054097117 Поточна ціна: $ 0,02327 $ 0,02327 $ 0,02327 Дізнайтеся більше про ціну New Kind of Network (NKN)

Токеноміка New Kind of Network (NKN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки New Kind of Network (NKN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NKN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NKN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NKN, досліджуйте ціну токена NKN в реальному часі!

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