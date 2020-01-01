Токеноміка Niza Global (NIZA) Дізнайтеся ключову інформацію про Niza Global (NIZA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Niza Global (NIZA) Niza Global Coin (NIZA), токен блокчейна Ethereum (ERC20) є нативною цифровою валютою екосистеми. Він полегшує транзакції всередині платформи Niza Global Global і є каналом обміну, розрахунковою одиницею та засобом заощадження. Офіційний вебсайт: https://niza.io/ Whitepaper: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb Купити NIZA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Niza Global (NIZA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Niza Global (NIZA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 521,07K $ 521,07K $ 521,07K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 7,69B $ 7,69B $ 7,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 677,60K $ 677,60K $ 677,60K Історичний максимум: $ 0,045 $ 0,045 $ 0,045 Історичний мінімум: $ 0,000041056269446749 $ 0,000041056269446749 $ 0,000041056269446749 Поточна ціна: $ 0,00006776 $ 0,00006776 $ 0,00006776 Дізнайтеся більше про ціну Niza Global (NIZA)

Токеноміка Niza Global (NIZA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Niza Global (NIZA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NIZA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NIZA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NIZA, досліджуйте ціну токена NIZA в реальному часі!

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