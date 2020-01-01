Токеноміка Nibiru Chain (NIBI) Дізнайтеся ключову інформацію про Nibiru Chain (NIBI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nibiru Chain (NIBI) Nibiru Chain — це новий блокчейн рівня 1, призначений для розширення можливостей розробників як Web2, так і Web3. Nibiru пропонує надійну платформу для створення інноваційних застосунків і послуг, заповнюючи розрив у розробці блокчейну. Офіційний вебсайт: https://www.nibiru.fi Оглядач блокчейну: https://nibiru.explorers.guru/ Купити NIBI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nibiru Chain (NIBI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nibiru Chain (NIBI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,61M $ 9,61M $ 9,61M Загальна пропозиція: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Циркуляційна пропозиція: $ 712,56M $ 712,56M $ 712,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,22M $ 20,22M $ 20,22M Історичний максимум: $ 0,989 $ 0,989 $ 0,989 Історичний мінімум: $ 0,011871722008469051 $ 0,011871722008469051 $ 0,011871722008469051 Поточна ціна: $ 0,01348 $ 0,01348 $ 0,01348 Дізнайтеся більше про ціну Nibiru Chain (NIBI)

Токеноміка Nibiru Chain (NIBI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nibiru Chain (NIBI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NIBI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NIBI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NIBI, досліджуйте ціну токена NIBI в реальному часі!

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