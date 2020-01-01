Токеноміка Neighbourhoods (NHT) Дізнайтеся ключову інформацію про Neighbourhoods (NHT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Neighbourhoods (NHT) $NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0. Офіційний вебсайт: https://neighbourhoods.network Whitepaper: https://whitepaper.neighbourhoods.network Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x84342e932797FC62814189f01F0Fb05F52519708 Купити NHT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Neighbourhoods (NHT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Neighbourhoods (NHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,81M $ 2,81M $ 2,81M Загальна пропозиція: $ 99,00B $ 99,00B $ 99,00B Циркуляційна пропозиція: $ 7,97B $ 7,97B $ 7,97B FDV (повністю розведена вартість): $ 34,86M $ 34,86M $ 34,86M Історичний максимум: $ 0,0045999 $ 0,0045999 $ 0,0045999 Історичний мінімум: $ 0,000125886934050665 $ 0,000125886934050665 $ 0,000125886934050665 Поточна ціна: $ 0,0003521 $ 0,0003521 $ 0,0003521 Дізнайтеся більше про ціну Neighbourhoods (NHT)

Токеноміка Neighbourhoods (NHT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Neighbourhoods (NHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NHT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NHT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NHT, досліджуйте ціну токена NHT в реальному часі!

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