Токеноміка Gold Fever (NGL)
Інформація Gold Fever (NGL)
Gold Fever - це захоплива MMORPG на виживання, яка повністю належить гравцям, де вони можуть добувати і боротися за $NGL в децентралізованій економіці, керованій власниками #CommercialNFT. Gold Fever також є творцем комерційних NFT, нової концепції використання NFT - внутрішньоігрового бізнесу. Вони надають товари та послуги для гравців. Ви володієте ними разом з прибутком, який вони генерують.
Токеноміка та аналіз ціни Gold Fever (NGL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gold Fever (NGL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Gold Fever (NGL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Gold Fever (NGL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів NGL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NGL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Gold Fever (NGL)
Сума
1 NGL = 0,00952 USD