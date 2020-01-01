Токеноміка Naga Coin (NGC) Дізнайтеся ключову інформацію про Naga Coin (NGC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Naga Coin (NGC) Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Офіційний вебсайт: https://nagacoin.io Whitepaper: https://docsend.com/view/srsg4zw Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Купити NGC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Naga Coin (NGC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Naga Coin (NGC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 Історичний мінімум: $ 0,006448210368096589 $ 0,006448210368096589 $ 0,006448210368096589 Поточна ціна: $ 0,01358 $ 0,01358 $ 0,01358 Дізнайтеся більше про ціну Naga Coin (NGC)

Токеноміка Naga Coin (NGC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Naga Coin (NGC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NGC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NGC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NGC, досліджуйте ціну токена NGC в реальному часі!

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