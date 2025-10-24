Актуальна ціна Fortune Room сьогодні становить 0.000000000000000044 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEWFRT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NEWFRT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fortune Room сьогодні становить 0.000000000000000044 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEWFRT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NEWFRT на MEXC вже зараз.

Докладніше про NEWFRT

Інформація про ціну NEWFRT

Токеноміка NEWFRT

Прогноз ціни NEWFRT

Історія NEWFRT

Посібник з купівлі NEWFRT

Конвертація NEWFRT у фіатну валюту

Спот NEWFRT

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Fortune Room

Курс Fortune Room (NEWFRT)

Актуальна ціна 1 NEWFRT до USD:

$0,000000000000000044
$0,000000000000000044$0,000000000000000044
-12,00%1D
USD
Графік ціни Fortune Room (NEWFRT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:06:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fortune Room (NEWFRT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0000000000000000272
$ 0,0000000000000000272$ 0,0000000000000000272
Мін. за 24 год
$ 0,0000000000000002687
$ 0,0000000000000002687$ 0,0000000000000002687
Макс. за 24 год

$ 0,0000000000000000272
$ 0,0000000000000000272$ 0,0000000000000000272

$ 0,0000000000000002687
$ 0,0000000000000002687$ 0,0000000000000002687

--
----

--
----

0,00%

-12,00%

-99,45%

-99,45%

Актуальна ціна Fortune Room (NEWFRT) становить $ 0,000000000000000044. За останні 24 години NEWFRT торгувався між мінімумом у $ 0,0000000000000000272 і максимумом у $ 0,0000000000000002687, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEWFRT становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то NEWFRT змінився на 0,00% за останню годину, -12,00% за 24 години та на -99,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fortune Room (NEWFRT)

--
----

$ 149,31K
$ 149,31K$ 149,31K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BSC

Поточна ринкова капіталізація Fortune Room — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 149,31K. Циркуляційна пропозиція NEWFRT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Fortune Room (NEWFRT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Fortune Room за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000000000000000006-12,00%
30 днів$ -0,000000146999999956-100,00%
60 днів$ -0,000079999999999956-100,00%
90 днів$ -0,000079999999999956-100,00%
Зміна ціни Fortune Room сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NEWFRT на $ -0,000000000000000006 (-12,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fortune Room за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000000146999999956 (-100,00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fortune Room за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NEWFRT змінився на $ -0,000079999999999956 (-100,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fortune Room за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000079999999999956 (-100,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fortune Room (NEWFRT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fortune Room зараз.

Що таке Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT — це утилітарний токен для гри Fortune Room. Використовується для участі в іграх, отримання винагород та майбутнього управління.

Проєкт Fortune Room доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Fortune Room. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NEWFRT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Fortune Room у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Fortune Room безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Fortune Room (USD)

Скільки коштуватиме Fortune Room (NEWFRT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fortune Room (NEWFRT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fortune Room.

Перегляньте прогноз ціни Fortune Room вже зараз!

Токеноміка Fortune Room (NEWFRT)

Розуміння токеноміки Fortune Room (NEWFRT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NEWFRT зараз!

Як купити Fortune Room (NEWFRT)

Шукаєте як купити Fortune Room? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Fortune Room на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NEWFRT до місцевих валют

1 Fortune Room (NEWFRT) до VND
0,00000000000115786
1 Fortune Room (NEWFRT) до AUD
A$0,00000000000000006732
1 Fortune Room (NEWFRT) до GBP
0,000000000000000033
1 Fortune Room (NEWFRT) до EUR
0,00000000000000003784
1 Fortune Room (NEWFRT) до USD
$0,000000000000000044
1 Fortune Room (NEWFRT) до MYR
RM0,00000000000000018568
1 Fortune Room (NEWFRT) до TRY
0,0000000000000018502
1 Fortune Room (NEWFRT) до JPY
¥0,000000000000006688
1 Fortune Room (NEWFRT) до ARS
ARS$0,00000000000006528148
1 Fortune Room (NEWFRT) до RUB
0,00000000000000358248
1 Fortune Room (NEWFRT) до INR
0,00000000000000386408
1 Fortune Room (NEWFRT) до IDR
Rp0,00000000000073333304
1 Fortune Room (NEWFRT) до PHP
0,00000000000000257928
1 Fortune Room (NEWFRT) до EGP
￡E.0,00000000000000209352
1 Fortune Room (NEWFRT) до BRL
R$0,00000000000000023672
1 Fortune Room (NEWFRT) до CAD
C$0,0000000000000000616
1 Fortune Room (NEWFRT) до BDT
0,0000000000000053768
1 Fortune Room (NEWFRT) до NGN
0,0000000000000642334
1 Fortune Room (NEWFRT) до COP
$0,000000000000171875
1 Fortune Room (NEWFRT) до ZAR
R.0,00000000000000076252
1 Fortune Room (NEWFRT) до UAH
0,00000000000000183876
1 Fortune Room (NEWFRT) до TZS
T.Sh.0,00000000000010945264
1 Fortune Room (NEWFRT) до VES
Bs0,000000000000009328
1 Fortune Room (NEWFRT) до CLP
$0,000000000000041624
1 Fortune Room (NEWFRT) до PKR
Rs0,00000000000001242208
1 Fortune Room (NEWFRT) до KZT
0,00000000000002361744
1 Fortune Room (NEWFRT) до THB
฿0,00000000000000144276
1 Fortune Room (NEWFRT) до TWD
NT$0,0000000000000013552
1 Fortune Room (NEWFRT) до AED
د.إ0,00000000000000016148
1 Fortune Room (NEWFRT) до CHF
Fr0,00000000000000003476
1 Fortune Room (NEWFRT) до HKD
HK$0,00000000000000034188
1 Fortune Room (NEWFRT) до AMD
֏0,00000000000001678732
1 Fortune Room (NEWFRT) до MAD
.د.م0,00000000000000040612
1 Fortune Room (NEWFRT) до MXN
$0,0000000000000008096
1 Fortune Room (NEWFRT) до SAR
ريال0,000000000000000165
1 Fortune Room (NEWFRT) до ETB
Br0,00000000000000664444
1 Fortune Room (NEWFRT) до KES
KSh0,00000000000000566984
1 Fortune Room (NEWFRT) до JOD
د.أ0,000000000000000031196
1 Fortune Room (NEWFRT) до PLN
0,00000000000000016016
1 Fortune Room (NEWFRT) до RON
лв0,00000000000000019228
1 Fortune Room (NEWFRT) до SEK
kr0,00000000000000041272
1 Fortune Room (NEWFRT) до BGN
лв0,00000000000000007392
1 Fortune Room (NEWFRT) до HUF
Ft0,00000000000001478488
1 Fortune Room (NEWFRT) до CZK
0,00000000000000092136
1 Fortune Room (NEWFRT) до KWD
د.ك0,000000000000000013464
1 Fortune Room (NEWFRT) до ILS
0,00000000000000014476
1 Fortune Room (NEWFRT) до BOB
Bs0,00000000000000030316
1 Fortune Room (NEWFRT) до AZN
0,0000000000000000748
1 Fortune Room (NEWFRT) до TJS
SM0,00000000000000040612
1 Fortune Room (NEWFRT) до GEL
0,00000000000000011924
1 Fortune Room (NEWFRT) до AOA
Kz0,00000000000004025604
1 Fortune Room (NEWFRT) до BHD
.د.ب0,000000000000000016544
1 Fortune Room (NEWFRT) до BMD
$0,000000000000000044
1 Fortune Room (NEWFRT) до DKK
kr0,00000000000000028292
1 Fortune Room (NEWFRT) до HNL
L0,00000000000000115236
1 Fortune Room (NEWFRT) до MUR
0,00000000000000200288
1 Fortune Room (NEWFRT) до NAD
$0,00000000000000076208
1 Fortune Room (NEWFRT) до NOK
kr0,00000000000000043912
1 Fortune Room (NEWFRT) до NZD
$0,00000000000000007612
1 Fortune Room (NEWFRT) до PAB
B/.0,000000000000000044
1 Fortune Room (NEWFRT) до PGK
K0,00000000000000018524
1 Fortune Room (NEWFRT) до QAR
ر.ق0,00000000000000015972
1 Fortune Room (NEWFRT) до RSD
дин.0,0000000000000044418
1 Fortune Room (NEWFRT) до UZS
soʻm0,00000000000053012036
1 Fortune Room (NEWFRT) до ALL
L0,0000000000000036608
1 Fortune Room (NEWFRT) до ANG
ƒ0,00000000000000007876
1 Fortune Room (NEWFRT) до AWG
ƒ0,0000000000000000792
1 Fortune Room (NEWFRT) до BBD
$0,000000000000000088
1 Fortune Room (NEWFRT) до BAM
KM0,00000000000000007392
1 Fortune Room (NEWFRT) до BIF
Fr0,000000000000129404
1 Fortune Room (NEWFRT) до BND
$0,00000000000000005676
1 Fortune Room (NEWFRT) до BSD
$0,000000000000000044
1 Fortune Room (NEWFRT) до JMD
$0,0000000000000070422
1 Fortune Room (NEWFRT) до KHR
0,00000000000017670664
1 Fortune Room (NEWFRT) до KMF
Fr0,000000000000018656
1 Fortune Room (NEWFRT) до LAK
0,00000000000095652172
1 Fortune Room (NEWFRT) до LKR
රු0,00000000000001331704
1 Fortune Room (NEWFRT) до MDL
L0,00000000000000074448
1 Fortune Room (NEWFRT) до MGA
Ar0,00000000000019642832
1 Fortune Room (NEWFRT) до MOP
P0,00000000000000035112
1 Fortune Room (NEWFRT) до MVR
0,0000000000000006732
1 Fortune Room (NEWFRT) до MWK
MK0,0000000000000761244
1 Fortune Room (NEWFRT) до MZN
MT0,00000000000000281204
1 Fortune Room (NEWFRT) до NPR
रु0,00000000000000616748
1 Fortune Room (NEWFRT) до PYG
0,000000000000309848
1 Fortune Room (NEWFRT) до RWF
Fr0,000000000000063756
1 Fortune Room (NEWFRT) до SBD
$0,00000000000000036168
1 Fortune Room (NEWFRT) до SCR
0,00000000000000060764
1 Fortune Room (NEWFRT) до SRD
$0,00000000000000174636
1 Fortune Room (NEWFRT) до SVC
$0,00000000000000038368
1 Fortune Room (NEWFRT) до SZL
L0,00000000000000076164
1 Fortune Room (NEWFRT) до TMT
m0,000000000000000154
1 Fortune Room (NEWFRT) до TND
د.ت0,00000000000000012892
1 Fortune Room (NEWFRT) до TTD
$0,00000000000000029744
1 Fortune Room (NEWFRT) до UGX
Sh0,000000000000153296
1 Fortune Room (NEWFRT) до XAF
Fr0,000000000000024816
1 Fortune Room (NEWFRT) до XCD
$0,0000000000000001188
1 Fortune Room (NEWFRT) до XOF
Fr0,000000000000024816
1 Fortune Room (NEWFRT) до XPF
Fr0,000000000000004488
1 Fortune Room (NEWFRT) до BWP
P0,00000000000000058828
1 Fortune Room (NEWFRT) до BZD
$0,000000000000000088
1 Fortune Room (NEWFRT) до CVE
$0,0000000000000041756
1 Fortune Room (NEWFRT) до DJF
Fr0,000000000000007788
1 Fortune Room (NEWFRT) до DOP
$0,00000000000000280192
1 Fortune Room (NEWFRT) до DZD
د.ج0,0000000000000057244
1 Fortune Room (NEWFRT) до FJD
$0,00000000000000010076
1 Fortune Room (NEWFRT) до GNF
Fr0,00000000000037928
1 Fortune Room (NEWFRT) до GTQ
Q0,00000000000000033616
1 Fortune Room (NEWFRT) до GYD
$0,00000000000000917972
1 Fortune Room (NEWFRT) до ISK
kr0,000000000000005368

Ресурс Fortune Room

Щоб дізнатися більше про Fortune Room, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Fortune Room

Скільки сьогодні коштує Fortune Room (NEWFRT)?
Актуальна ціна NEWFRT у USD становить 0,000000000000000044 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NEWFRT до USD?
Поточна ціна NEWFRT до USD — $ 0,000000000000000044. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fortune Room?
Ринкова капіталізація NEWFRT — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NEWFRT?
Циркуляційна пропозиція NEWFRT — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NEWFRT?
NEWFRT досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NEWFRT?
Історична мінімальна ціна NEWFRT становила -- USD.
Який обсяг торгівлі NEWFRT?
Актуальний обсяг торгівлі NEWFRT за 24 години — $ 149,31K USD.
Чи підніметься ціна NEWFRT цього року?
NEWFRT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NEWFRT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:06:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fortune Room (NEWFRT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор NEWFRT до USD

Сума

NEWFRT
NEWFRT
USD
USD

1 NEWFRT = 0 USD

Торгувати NEWFRT

NEWFRT/USDT
$0,000000000000000044
$0,000000000000000044$0,000000000000000044
-12,00%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --