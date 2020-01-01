Токеноміка NEROX AI (NEROX) Дізнайтеся ключову інформацію про NEROX AI (NEROX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NEROX AI (NEROX) NEROX ─ це застосунок зі штучним інтелектом, покликаний спростити ваше життя: керувати завданнями, розуміти емоції, давати поради щодо здоров'я та харчування, а також стати вашим ігровим другом. Також він взаємодіє з мінізастосунками та групами в Telegram для досліджень, торгівлі та залучення спільноти. Офіційний вебсайт: https://www.neurolanche.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YFLN4q9Rw_pgfWwT1D_CZHsWM_Fw1Qvx/view Оглядач блокчейну: https://optimistic.etherscan.io/address/0xD42Fe55e8A43b546aA75fdA6483073be1d7EF74c Купити NEROX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NEROX AI (NEROX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NEROX AI (NEROX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 150,00K $ 150,00K $ 150,00K Історичний максимум: $ 3,885 $ 3,885 $ 3,885 Історичний мінімум: $ 0,03009944249044149 $ 0,03009944249044149 $ 0,03009944249044149 Поточна ціна: $ 0,015 $ 0,015 $ 0,015 Дізнайтеся більше про ціну NEROX AI (NEROX)

Токеноміка NEROX AI (NEROX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NEROX AI (NEROX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEROX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEROX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEROX, досліджуйте ціну токена NEROX в реальному часі!

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