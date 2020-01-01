Токеноміка Neon EVM (NEON) Дізнайтеся ключову інформацію про Neon EVM (NEON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Neon EVM (NEON) Neon EVM — це віртуальна машина Ethereum, що працює як смартконтракт на Solana. Як розширення мережі Solana, Neon EVM дає змогу децентралізованим застосункам EVM безперешкодно отримувати доступ до ліквідності та користувачів Solana, не змінюючи наявну кодову базу. Офіційний вебсайт: https://neonevm.org/ Whitepaper: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Купити NEON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Neon EVM (NEON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Neon EVM (NEON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,40M $ 22,40M $ 22,40M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 239,47M $ 239,47M $ 239,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 93,56M $ 93,56M $ 93,56M Історичний максимум: $ 0,5539 $ 0,5539 $ 0,5539 Історичний мінімум: $ 0,05373474191452677 $ 0,05373474191452677 $ 0,05373474191452677 Поточна ціна: $ 0,09356 $ 0,09356 $ 0,09356 Дізнайтеся більше про ціну Neon EVM (NEON)

Токеноміка Neon EVM (NEON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Neon EVM (NEON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEON, досліджуйте ціну токена NEON в реальному часі!

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