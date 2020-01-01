Токеноміка NEIRO ETH (NEIROETH) Дізнайтеся ключову інформацію про NEIRO ETH (NEIROETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NEIRO ETH (NEIROETH) NEIRO ETH — це мемкоїн у мережі Ethereum, а назва токена — NEIROETH. Офіційний вебсайт: https://Neirocoin.com Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 Купити NEIROETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NEIRO ETH (NEIROETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NEIRO ETH (NEIROETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 73,77M $ 73,77M $ 73,77M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 73,77M $ 73,77M $ 73,77M Історичний максимум: $ 0,296 $ 0,296 $ 0,296 Історичний мінімум: $ 0,003297134910793924 $ 0,003297134910793924 $ 0,003297134910793924 Поточна ціна: $ 0,07377 $ 0,07377 $ 0,07377 Дізнайтеся більше про ціну NEIRO ETH (NEIROETH)

Токеноміка NEIRO ETH (NEIROETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NEIRO ETH (NEIROETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEIROETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEIROETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEIROETH, досліджуйте ціну токена NEIROETH в реальному часі!

Як купити NEIROETH Зацікавлені в додаванні NEIRO ETH (NEIROETH) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі NEIROETH, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити NEIROETH на MEXC зараз!

Історія ціни NEIRO ETH (NEIROETH) Аналіз історії ціни NEIROETH допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни NEIROETH прямо зараз!

Прогноз ціни NEIROETH Хочете знати, куди рухається NEIROETH? Наша сторінка прогнозу ціни NEIROETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NEIROETH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!