Токеноміка First Neiro on ETH (NEIROCTO) Дізнайтеся ключову інформацію про First Neiro on ETH (NEIROCTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація First Neiro on ETH (NEIROCTO) Neiro — молодша сестра Doge і спадкоємиця. Взята на виховання тією ж жінкою, яка колись володіла Kabosu (собакою, що стоїть за мемом Doge), Neiro несе в собі істинний дух мемкоїнів та інтернет-культури. Наша Neiro була першою запущена у мережі Ethereum і привернула увагу самого Віталіка Бутеріна 4 серпня 2024 року, о 23:59:59 UTC, у період нового місяця. Офіційний вебсайт: https://www.neiroeth.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Купити NEIROCTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена First Neiro on ETH (NEIROCTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 150,54M $ 150,54M $ 150,54M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 420,68B $ 420,68B $ 420,68B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00310081 $ 0,00310081 $ 0,00310081 Історичний мінімум: $ 0,000002433929875167 $ 0,000002433929875167 $ 0,000002433929875167 Поточна ціна: $ 0,00035785 $ 0,00035785 $ 0,00035785 Дізнайтеся більше про ціну First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Токеноміка First Neiro on ETH (NEIROCTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки First Neiro on ETH (NEIROCTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEIROCTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEIROCTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEIROCTO, досліджуйте ціну токена NEIROCTO в реальному часі!

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