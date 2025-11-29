NEET (Not in Employment, Education, or Training — не працює, не навчається і не тренується) колись був ярликом для тих, хто відірвався від суспільства. У криптосвіті це тепер знак бунту: відмова від роботи з 9 до 5, глузування над культурою гонитви за успіхом і прийняття чорного гумору. Меми, нігілізм і деген-трейдинг як протест — NEET — це флекс.