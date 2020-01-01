Токеноміка Nigella Diamond Club (NDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Nigella Diamond Club (NDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nigella Diamond Club (NDC) Nigella Diamond ─ це освітня та сертифікаційна програма екосистеми Nigella Chain. Ця програма пропонує учасникам можливість отримати поглиблені знання про блокчейн, NFT (невзаємозамінні токени), криптовалюти та пов'язані з ними технології. Nigella Diamond пропонує комплексну освітню подорож, орієнтовану як на початківців, так і на досвідчених професіоналів. Офіційний вебсайт: https://ndc.nigella.io Whitepaper: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Купити NDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nigella Diamond Club (NDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nigella Diamond Club (NDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 443,85K $ 443,85K $ 443,85K Загальна пропозиція: $ 88,00M $ 88,00M $ 88,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,36M $ 7,36M $ 7,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,31M $ 5,31M $ 5,31M Історичний максимум: $ 1,746 $ 1,746 $ 1,746 Історичний мінімум: $ 0,00001097267523913 $ 0,00001097267523913 $ 0,00001097267523913 Поточна ціна: $ 0,06033 $ 0,06033 $ 0,06033 Дізнайтеся більше про ціну Nigella Diamond Club (NDC)

Токеноміка Nigella Diamond Club (NDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nigella Diamond Club (NDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NDC, досліджуйте ціну токена NDC в реальному часі!

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