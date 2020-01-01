Токеноміка Nigella Diamond Club (NDC)

Токеноміка Nigella Diamond Club (NDC)

Дізнайтеся ключову інформацію про Nigella Diamond Club (NDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond ─ це освітня та сертифікаційна програма екосистеми Nigella Chain. Ця програма пропонує учасникам можливість отримати поглиблені знання про блокчейн, NFT (невзаємозамінні токени), криптовалюти та пов'язані з ними технології. Nigella Diamond пропонує комплексну освітню подорож, орієнтовану як на початківців, так і на досвідчених професіоналів.

Офіційний вебсайт:
https://ndc.nigella.io
Whitepaper:
https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf
Оглядач блокчейну:
https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4

Токеноміка та аналіз ціни Nigella Diamond Club (NDC)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nigella Diamond Club (NDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 443,85K
$ 443,85K$ 443,85K
Загальна пропозиція:
$ 88,00M
$ 88,00M$ 88,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 7,36M
$ 7,36M$ 7,36M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 5,31M
$ 5,31M$ 5,31M
Історичний максимум:
$ 1,746
$ 1,746$ 1,746
Історичний мінімум:
$ 0,00001097267523913
$ 0,00001097267523913$ 0,00001097267523913
Поточна ціна:
$ 0,06033
$ 0,06033$ 0,06033

Токеноміка Nigella Diamond Club (NDC): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Nigella Diamond Club (NDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів NDC, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NDC, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку NDC, досліджуйте ціну токена NDC в реальному часі!

Як купити NDC

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Історія ціни Nigella Diamond Club (NDC)

Аналіз історії ціни NDC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни NDC

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.