Токеноміка NAVI Protocol (NAVX) Дізнайтеся ключову інформацію про NAVI Protocol (NAVX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NAVI Protocol (NAVX) NAVI Protocol є найбільш надійною інфраструктурою DeFi на Sui з провідними платформами Lending + LSDeFi, під спільним керівництвом OKX Ventures, Hashed і Dao5. NAVI Protocol має 220 мільйонів TVL і 800 тисяч користувачів з моменту запуску. Офіційний вебсайт: https://www.naviprotocol.io/ Whitepaper: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Оглядач блокчейну: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Купити NAVX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NAVI Protocol (NAVX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NAVI Protocol (NAVX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,83M $ 20,83M $ 20,83M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 576,05M $ 576,05M $ 576,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 36,16M $ 36,16M $ 36,16M Історичний максимум: $ 0,2849 $ 0,2849 $ 0,2849 Історичний мінімум: $ 0,029139384042176107 $ 0,029139384042176107 $ 0,029139384042176107 Поточна ціна: $ 0,03616 $ 0,03616 $ 0,03616 Дізнайтеся більше про ціну NAVI Protocol (NAVX)

Токеноміка NAVI Protocol (NAVX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NAVI Protocol (NAVX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAVX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAVX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAVX, досліджуйте ціну токена NAVX в реальному часі!

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