Токеноміка Atlas Navi (NAVI) Дізнайтеся ключову інформацію про Atlas Navi (NAVI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Atlas Navi (NAVI) Atlas Navi – перший навігаційний застосунок типу "Drive to Earn" (їзди, щоб заробляти), який використовує штучний інтелект та камеру смартфона для уникнення заторів, визначаючи дорожні умови (перекриття, дорожні роботи, вибоїни), аварії, рух по кожній смузі, вільні місця для паркування, поліцейські машини, таким чином перенаправляючи водіїв. У застосунку представлені ліцензовані 3D-автомобільні NFT та механізм "Drive to Earn", що надає винагороди користувачам за кожну пройдену милю. За останні 2 роки кількість завантажень Atlas Navi на iOS та Android досягла 750 000, при цьому понад 150 000 щоденних активних користувачів проїжджають понад 5 000 000 миль на день. Завдяки масовому впровадженню та високій корисності токена, Atlas Navi є одним з найбільш швидко зростаючих WEB3-застосунків, що докорінно змінює навігаційні застосунки за допомогою ШІ та апаратних пристроїв DePin. Офіційний вебсайт: https://www.atlasnavi.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Купити NAVI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Atlas Navi (NAVI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Atlas Navi (NAVI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,08M $ 4,08M $ 4,08M Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 161,71M $ 161,71M $ 161,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,56M $ 7,56M $ 7,56M Історичний максимум: $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 Історичний мінімум: $ 0,014185779862416587 $ 0,014185779862416587 $ 0,014185779862416587 Поточна ціна: $ 0,0252 $ 0,0252 $ 0,0252 Дізнайтеся більше про ціну Atlas Navi (NAVI)

Токеноміка Atlas Navi (NAVI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Atlas Navi (NAVI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAVI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAVI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAVI, досліджуйте ціну токена NAVI в реальному часі!

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