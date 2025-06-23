Що таке NAM (NAM)

Namada — це комбінований рівень мультичейн-конфіденційності. Це блокчейн рівня 1 на основі механізму консенсусу (proof-of-stake), який захищає персональні дані користувачів, надаючи захищений хаб активів і гарантуючи захищені кросчейн-транзакції. Namada може підтримувати будь-який актив та може використовуватися для модернізації захисту даних в існуючих мережах, dapp, токенах і NFT. Розроблений на основі Rust, Namada використовує консенсус CometBFT і протокол IBC (обмін даними між блокчейнами) для взаємодії між декількома мережами, але може бути модернізований для підтримки інших екосистем, окрім IBC. Використовуючи передові криптографічні стандарти, такі як zk-SNARKs, і потенціал сумісності, Namada позиціонує себе як корисний криптографічний інструмент для користувачів з метою захисту своїх даних ончейн при взаємодії з широким спектром інших блокчейнів і протоколів.

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Прогноз курсу NAM

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як NAM, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна NAM? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни NAM.

Історія ціни NAM

Відстеження траєкторії ціни NAM надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії NAM. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни NAM.

Токеноміка NAM (NAM)

Розуміння токеноміки NAM (NAM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NAM зараз!

Як купити NAM (NAM)

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NAM до місцевих валют

1 NAM до VND ₫ 701,29475 1 NAM до AUD A$ 0,0407745 1 NAM до GBP ￡ 0,0194545 1 NAM до EUR € 0,022919 1 NAM до USD $ 0,02665 1 NAM до MYR RM 0,1132625 1 NAM до TRY ₺ 1,0572055 1 NAM до JPY ¥ 3,8762425 1 NAM до RUB ₽ 2,0917585 1 NAM до INR ₹ 2,295631 1 NAM до IDR Rp 436,885176 1 NAM до KRW ₩ 36,407098 1 NAM до PHP ₱ 1,516385 1 NAM до EGP ￡E. 1,3503555 1 NAM до BRL R$ 0,1463085 1 NAM до CAD C$ 0,0365105 1 NAM до BDT ৳ 3,25663 1 NAM до NGN ₦ 41,253667 1 NAM до UAH ₴ 1,1158355 1 NAM до VES Bs 2,74495 1 NAM до PKR Rs 7,55794 1 NAM до KZT ₸ 13,909168 1 NAM до THB ฿ 0,8727875 1 NAM до TWD NT$ 0,7864415 1 NAM до AED د.إ 0,0978055 1 NAM до CHF Fr 0,0215865 1 NAM до HKD HK$ 0,208936 1 NAM до MAD .د.م 0,2411825 1 NAM до MXN $ 0,507949

Ресурс NAM

Щоб дізнатися більше про NAM, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про NAM Яка сьогодні ціна NAM (NAM)? Поточна ціна NAM (NAM) становить 0,02665 USD . Яка ринкова капіталізація NAM (NAM)? Поточна ринкова капіталізація NAM становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції NAM на ринкову ціну в реальному часі 0,02665 USD . Яка циркуляційна пропозиція NAM (NAM)? Поточна циркуляційна пропозиція NAM (NAM) становить -- USD . Яка була найвища ціна NAM (NAM)? Станом на 2025-06-24 , найвища ціна NAM (NAM) становить 0,1732 USD . Який обсяг торгівлі NAM (NAM) за 24 год? Обсяг торгівлі NAM (NAM) за 24 год становить $ 114,00K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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