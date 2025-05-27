Що таке naiive (NAIIVE)

Мемкоїн під назвою «naiive», пов'язаний із NFT-проєктом під назвою «naiive cats». Проєкт було запущено на OpenSea. Він містить 10 000 віртуальних котів.

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Прогноз курсу naiive

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NAIIVE до місцевих валют

1 NAIIVE до VND ₫ 21.8153628 1 NAIIVE до AUD A$ 0.00131874 1 NAIIVE до GBP ￡ 0.000629592 1 NAIIVE до EUR € 0.000748704 1 NAIIVE до USD $ 0.0008508 1 NAIIVE до MYR RM 0.003598884 1 NAIIVE до TRY ₺ 0.033189708 1 NAIIVE до JPY ¥ 0.122838504 1 NAIIVE до RUB ₽ 0.068268192 1 NAIIVE до INR ₹ 0.072590256 1 NAIIVE до IDR Rp 13.947538752 1 NAIIVE до KRW ₩ 1.170283908 1 NAIIVE до PHP ₱ 0.047270448 1 NAIIVE до EGP ￡E. 0.042361332 1 NAIIVE до BRL R$ 0.004798512 1 NAIIVE до CAD C$ 0.001165596 1 NAIIVE до BDT ৳ 0.103865664 1 NAIIVE до NGN ₦ 1.348330824 1 NAIIVE до UAH ₴ 0.035461344 1 NAIIVE до VES Bs 0.0799752 1 NAIIVE до PKR Rs 0.239593788 1 NAIIVE до KZT ₸ 0.433193328 1 NAIIVE до THB ฿ 0.027897732 1 NAIIVE до TWD NT$ 0.025532508 1 NAIIVE до AED د.إ 0.003122436 1 NAIIVE до CHF Fr 0.000697656 1 NAIIVE до HKD HK$ 0.006661764 1 NAIIVE до MAD .د.م 0.007852884 1 NAIIVE до MXN $ 0.016360884

Ресурс naiive

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