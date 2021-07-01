Токеноміка NAC (NAC) Дізнайтеся ключову інформацію про NAC (NAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NAC (NAC) NA Chain is a "born for application" Web3.0 basic public chain, the first heterogeneous composite chain model, supporting a variety of consensus algorithms to achieve application development, dedicated chain, massive parallel computing and constant low cost of the fee. The original N++ programming language allows developers to quickly master and more efficiently complete their own interactive system development. NA DNS decentralized domain name system, DFS decentralized file storage system, DWeb decentralized webpage system, and NA's unique NVM virtual machine will satisfy the full-stack decentralized development of all kinds of on-chain applications, and open a brand new Web3.0 entrance to the blockchain world. Офіційний вебсайт: https://nachain.org/ Оглядач блокчейну: https://scan.nachain.org/token/detail?id=1 Купити NAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NAC (NAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NAC (NAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 75,00M $ 75,00M $ 75,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 10,24M $ 10,24M $ 10,24M Історичний максимум: $ 3,95 $ 3,95 $ 3,95 Історичний мінімум: $ 0,08783150774519138 $ 0,08783150774519138 $ 0,08783150774519138 Поточна ціна: $ 0,1365 $ 0,1365 $ 0,1365 Дізнайтеся більше про ціну NAC (NAC)

Токеноміка NAC (NAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NAC (NAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAC, досліджуйте ціну токена NAC в реальному часі!

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