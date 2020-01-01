Токеноміка MACHINA (MXNA) Дізнайтеся ключову інформацію про MACHINA (MXNA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MACHINA (MXNA) Dark Machine — це командна гра в стилі постапокаліпсису, розроблена з використанням найсучасніших ігрових та блокчейн-технологій. Електронний спорт та сучасна токеноміка синергічно об'єднуються для створення розважального досвіду, в якому цифрове володіння предметами, якими найбільше цікавляться гравці, змінює світ змагальних конкурентних боїв механічних бійців. Dark Machine стане першою у світі блокчейн-грою, яка підтримуватиме децентралізовані турніри. Проєкт поєднує найкраще з японських розваг і створює унікальне поєднання BCG та аніме. BCG є інноваційним міксом між «Трансформерами» та «Дивними дивами», де гравці будуть насолоджуватися ареною-шутером на базі передового ігрового движка Unreal Engine 5. Співзасновники мають понад 20 років досвіду роботи як директори/продюсери у провідних ігрових студіях. Офіційний вебсайт: https://darkmachinegame.com Whitepaper: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Купити MXNA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MACHINA (MXNA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MACHINA (MXNA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 Історичний мінімум: $ 0,00263723106081167 $ 0,00263723106081167 $ 0,00263723106081167 Поточна ціна: $ 0,003266 $ 0,003266 $ 0,003266 Дізнайтеся більше про ціну MACHINA (MXNA)

Токеноміка MACHINA (MXNA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MACHINA (MXNA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MXNA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MXNA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MXNA, досліджуйте ціну токена MXNA в реальному часі!

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