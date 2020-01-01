Токеноміка Musk It (MUSKIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Musk It (MUSKIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Musk It (MUSKIT) Musk It — це більше, ніж просто мемкоїн, це рух. Спосіб мислення, який уособлює сміливі дії, подолання бар'єрів та досягнення величі. Натхненний революційним духом інновацій та ефективності, Musk It уособлює прагнення робити речі краще, кидати виклик статус-кво та переосмислювати успіх. Йдеться не лише про те, що ви робите, а й про те, як ви думаєте та дієте. Musk It: монета для тих, у кого ніщо не стоїть на шляху. Офіційний вебсайт: https://www.muskit.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Купити MUSKIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Musk It (MUSKIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Musk It (MUSKIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 768,70K $ 768,70K $ 768,70K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 768,70K $ 768,70K $ 768,70K Історичний максимум: $ 0,34347 $ 0,34347 $ 0,34347 Історичний мінімум: $ 0,000457484409921712 $ 0,000457484409921712 $ 0,000457484409921712 Поточна ціна: $ 0,0007687 $ 0,0007687 $ 0,0007687 Дізнайтеся більше про ціну Musk It (MUSKIT)

Токеноміка Musk It (MUSKIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Musk It (MUSKIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MUSKIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUSKIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUSKIT, досліджуйте ціну токена MUSKIT в реальному часі!

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