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Поточна ціна Muppets (MUPPETS)

USD

Графік ціни Muppets (MUPPETS) в реальному часі

$0.0001532
$0.0001532$0.0001532
-10.87%(1D)

Дані та інформація про ціну MUPPETS в реальному часі

Поточна ціна Muppets (MUPPETS) сьогодні становить 0.0001535 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна MUPPETS у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Muppets:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 56.55K USD
- Зміна ціни Muppets протягом дня – -10.87%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники MUPPETSUSD

Відстежуйте зміни ціни на Muppets за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000018684-10.87%
30 днів$ -0.0018465-92.33%
60 днів$ -0.0018465-92.33%
90 днів$ -0.0018465-92.33%
Зміна ціни Muppets сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MUPPETS на $ -0.000018684 (-10.87%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Muppets за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0018465 (-92.33%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Muppets за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MUPPETS змінився на $ -0.0018465 (-92.33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Muppets за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0018465 (-92.33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну MUPPETS

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Muppets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.0001943
$ 0.0001943$ 0.0001943

$ 0.019123
$ 0.019123$ 0.019123

+1.72%

-10.87%

-45.67%

Ринкова інформація MUPPETS

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 56.55K
$ 56.55K$ 56.55K

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Що таке Muppets (MUPPETS)

Токен MUPPETS, народжений програмою стимулювання ліквідності BNB Chain, майстерно поєднує класичну лялькову культуру з сучасною привабливістю мемів, позиціонуючи себе як квінтесенцію нативного мемкоїна в Binance Smart Chain.

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Прогноз ціни Muppets

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Історія ціни Muppets

Відстеження траєкторії ціни MUPPETS надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії MUPPETS. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Muppets.

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MUPPETS до місцевих валют

1 MUPPETS до VND
3.9358935
1 MUPPETS до AUD
A$0.000244065
1 MUPPETS до GBP
0.00011666
1 MUPPETS до EUR
0.00013508
1 MUPPETS до USD
$0.0001535
1 MUPPETS до MYR
RM0.00067847
1 MUPPETS до TRY
0.00584221
1 MUPPETS до JPY
¥0.022031855
1 MUPPETS до RUB
0.01277427
1 MUPPETS до INR
0.01321328
1 MUPPETS до IDR
Rp2.55833231
1 MUPPETS до KRW
0.218039075
1 MUPPETS до PHP
0.00877713
1 MUPPETS до EGP
￡E.0.00787455
1 MUPPETS до BRL
R$0.00089951
1 MUPPETS до CAD
C$0.00021183
1 MUPPETS до BDT
0.018654855
1 MUPPETS до NGN
0.24520704
1 MUPPETS до UAH
0.0063549
1 MUPPETS до VES
Bs0.0108985
1 MUPPETS до PKR
Rs0.04304447
1 MUPPETS до KZT
0.079327265
1 MUPPETS до THB
฿0.005137645
1 MUPPETS до TWD
NT$0.004968795
1 MUPPETS до AED
د.إ0.000563345
1 MUPPETS до CHF
Fr0.000124335
1 MUPPETS до HKD
HK$0.001189625
1 MUPPETS до MAD
.د.م0.00142755
1 MUPPETS до MXN
$0.003120655

Ресурс Muppets

Щоб дізнатися більше про Muppets, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMuppets
Оглядач блокчейну

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Сума

MUPPETS
USD

1 MUPPETS = 0.0001535 USD

Торгівля

MUPPETSUSDT
$0.0001535
$0.0001535$0.0001535
-3.22%

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