Токеноміка Metahorse Unity (MUNITY)
Інформація Metahorse Unity (MUNITY)
Metahorse Unity — це унікальний ігровий досвід, який поєднує в собі моделі "плати, щоб грати" та "грай, щоб заробляти". У Metahorse Unity у вас є можливість грати в звичайну гру з безплатними героями або підвищити свій ігровий рівень, придбавши NFT, що дозволить вам почати заробляти і максимізувати прибутки.
Токеноміка та аналіз ціни Metahorse Unity (MUNITY)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metahorse Unity (MUNITY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Metahorse Unity (MUNITY): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Metahorse Unity (MUNITY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MUNITY, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUNITY, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Metahorse Unity (MUNITY)
Сума
1 MUNITY = 0,000643 USD