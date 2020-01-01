Токеноміка Mumu The Bull (MUMU) Дізнайтеся ключову інформацію про Mumu The Bull (MUMU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mumu The Bull (MUMU) MUMU — це мемкоїн у блокчейні Solana. Офіційний вебсайт: https://www.mumu.ing Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA Купити MUMU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mumu The Bull (MUMU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mumu The Bull (MUMU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,42M $ 7,42M $ 7,42M Загальна пропозиція: $ 2,33T $ 2,33T $ 2,33T Циркуляційна пропозиція: $ 2,28T $ 2,28T $ 2,28T FDV (повністю розведена вартість): $ 7,57M $ 7,57M $ 7,57M Історичний максимум: $ 0,000121 $ 0,000121 $ 0,000121 Історичний мінімум: $ 0,000002228291124841 $ 0,000002228291124841 $ 0,000002228291124841 Поточна ціна: $ 0,00000325 $ 0,00000325 $ 0,00000325 Дізнайтеся більше про ціну Mumu The Bull (MUMU)

Токеноміка Mumu The Bull (MUMU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mumu The Bull (MUMU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MUMU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUMU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUMU, досліджуйте ціну токена MUMU в реальному часі!

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