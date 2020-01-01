Токеноміка Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Дізнайтеся ключову інформацію про Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Офіційний вебсайт: https://mudol2.com/ Whitepaper: https://docs.heroblaze3kd.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Купити MUDOL2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,41K $ 43,41K $ 43,41K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 21,75M $ 21,75M $ 21,75M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,645 $ 0,645 $ 0,645 Історичний мінімум: $ 0,00090109309026035 $ 0,00090109309026035 $ 0,00090109309026035 Поточна ціна: $ 0,001996 $ 0,001996 $ 0,001996 Дізнайтеся більше про ціну Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Токеноміка Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MUDOL2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUDOL2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUDOL2, досліджуйте ціну токена MUDOL2 в реальному часі!

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