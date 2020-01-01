Токеноміка Mubarakah (MUBARAKAH) Дізнайтеся ключову інформацію про Mubarakah (MUBARAKAH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mubarakah (MUBARAKAH) Розповідь про благословення жінок на Ураза-байрам на Близькому Сході. Офіційний вебсайт: https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754 Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a Купити MUBARAKAH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mubarakah (MUBARAKAH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mubarakah (MUBARAKAH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Історичний максимум: $ 0,03859 $ 0,03859 $ 0,03859 Історичний мінімум: $ 0,00007767077731412 $ 0,00007767077731412 $ 0,00007767077731412 Поточна ціна: $ 0,0013879 $ 0,0013879 $ 0,0013879 Дізнайтеся більше про ціну Mubarakah (MUBARAKAH)

Токеноміка Mubarakah (MUBARAKAH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mubarakah (MUBARAKAH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MUBARAKAH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MUBARAKAH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MUBARAKAH, досліджуйте ціну токена MUBARAKAH в реальному часі!

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