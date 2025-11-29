METTI Token (MTT) — це мультифункціональний токен в екосистемі OMET/ONFA, який використовується для платежів, торгівлі, стейкінгу та отримання ексклюзивних переваг, таких як участь у програмах FOMO, міні-перегонах та купівлях пакетів для майнінгу NFT. MTT також служить токеном управління, що дозволяє спільноті голосувати за ключовими рішеннями, а його мультичейн-можливості забезпечують плавний своп як на DEX-, так і на CEX-платформах. Завдяки дефляційній моделі токеноміки, ончейн-прозорості, масштабованим програмам та підходу, орієнтованому на спільноту, MTT прагне створити стійку цінність, тісно пов'язану з практичними, реальними продуктами та послугами.