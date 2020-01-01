Токеноміка Meta Plus Token (MTS) Дізнайтеся ключову інформацію про Meta Plus Token (MTS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meta Plus Token (MTS) Meta Plus Token (MTS) заснований на зв'язку між криптовалютами, інвестиціями в нерухомість та різними реальними застосунками та прагне стати глобальним платіжним способом. Його активи підкріплені нерухомістю, що належить компанії. Офіційний вебсайт: https://metaplustoken.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 Купити MTS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meta Plus Token (MTS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meta Plus Token (MTS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 440,50K $ 440,50K $ 440,50K Історичний максимум: $ 0,05321 $ 0,05321 $ 0,05321 Історичний мінімум: $ 0,001772191957658801 $ 0,001772191957658801 $ 0,001772191957658801 Поточна ціна: $ 0,001762 $ 0,001762 $ 0,001762 Дізнайтеся більше про ціну Meta Plus Token (MTS)

Токеноміка Meta Plus Token (MTS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meta Plus Token (MTS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MTS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MTS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MTS, досліджуйте ціну токена MTS в реальному часі!

Як купити MTS Зацікавлені в додаванні Meta Plus Token (MTS) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі MTS, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити MTS на MEXC зараз!

Історія ціни Meta Plus Token (MTS) Аналіз історії ціни MTS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни MTS прямо зараз!

Прогноз ціни MTS Хочете знати, куди рухається MTS? Наша сторінка прогнозу ціни MTS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MTS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!