Токеноміка Meter Governance (MTRG) Дізнайтеся ключову інформацію про Meter Governance (MTRG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meter Governance (MTRG) Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Офіційний вебсайт: https://www.meter.io/ Whitepaper: https://docs.meter.io/#introduction Оглядач блокчейну: https://scan.meter.io/ Купити MTRG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meter Governance (MTRG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meter Governance (MTRG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,72M $ 2,72M $ 2,72M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 32,28M $ 32,28M $ 32,28M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 13,289 $ 13,289 $ 13,289 Історичний мінімум: $ 0,0701748610505359 $ 0,0701748610505359 $ 0,0701748610505359 Поточна ціна: $ 0,08437 $ 0,08437 $ 0,08437 Дізнайтеся більше про ціну Meter Governance (MTRG)

Токеноміка Meter Governance (MTRG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meter Governance (MTRG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MTRG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MTRG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MTRG, досліджуйте ціну токена MTRG в реальному часі!

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