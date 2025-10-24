Актуальна ціна Project Merlin сьогодні становить 0.008 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MRLN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MRLN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Project Merlin сьогодні становить 0.008 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MRLN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MRLN на MEXC вже зараз.

Логотип Project Merlin

Курс Project Merlin (MRLN)

Актуальна ціна 1 MRLN до USD:

$0,008
$0,008$0,008
0,00%1D
USD
Графік ціни Project Merlin (MRLN) в реальному часі
Інформація щодо ціни Project Merlin (MRLN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,008
$ 0,008$ 0,008
Мін. за 24 год
$ 0,008
$ 0,008$ 0,008
Макс. за 24 год

$ 0,008
$ 0,008$ 0,008

$ 0,008
$ 0,008$ 0,008

--
----

--
----

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Project Merlin (MRLN) становить $ 0,008. За останні 24 години MRLN торгувався між мінімумом у $ 0,008 і максимумом у $ 0,008, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MRLN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то MRLN змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 6,40M
$ 6,40M$ 6,40M

--
----

800 000 000
800 000 000 800 000 000

ARB

Поточна ринкова капіталізація Project Merlin — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція MRLN — --, зі загальною пропозицією 800000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,40M.

Історія ціни Project Merlin (MRLN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Project Merlin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00,00%
30 днів$ -0,00677-45,84%
60 днів$ -0,017-68,00%
90 днів$ -0,017-68,00%
Зміна ціни Project Merlin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MRLN на $ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Project Merlin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00677 (-45,84%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Project Merlin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MRLN змінився на $ -0,017 (-68,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Project Merlin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,017 (-68,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Project Merlin (MRLN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Project Merlin зараз.

Що таке Project Merlin (MRLN)

Project Merlin — це модульна децентралізована екосистема, яка надає можливості підприємцям, інвесторам та спільнотам, поєднуючи інфраструктуру блокчейну з управлінням на основі DAO. Створена на базі чотирьох основних платформ — краудфандингу, ринку фрілансерів GIG, залучення спільноти та платформи для запуску IDO — вона пропонує комплексну структуру Web3, що охоплює подання ідей, оцінку, фінансування, реалізацію та розвиток спільноти.

Проєкт Project Merlin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Project Merlin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MRLN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Project Merlin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Project Merlin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Project Merlin (USD)

Скільки коштуватиме Project Merlin (MRLN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Project Merlin (MRLN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Project Merlin.

Перегляньте прогноз ціни Project Merlin вже зараз!

Токеноміка Project Merlin (MRLN)

Розуміння токеноміки Project Merlin (MRLN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MRLN зараз!

Як купити Project Merlin (MRLN)

Шукаєте як купити Project Merlin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Project Merlin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MRLN до місцевих валют

1 Project Merlin (MRLN) до VND
210,52
1 Project Merlin (MRLN) до AUD
A$0,01224
1 Project Merlin (MRLN) до GBP
0,006
1 Project Merlin (MRLN) до EUR
0,00688
1 Project Merlin (MRLN) до USD
$0,008
1 Project Merlin (MRLN) до MYR
RM0,03376
1 Project Merlin (MRLN) до TRY
0,3364
1 Project Merlin (MRLN) до JPY
¥1,216
1 Project Merlin (MRLN) до ARS
ARS$11,86936
1 Project Merlin (MRLN) до RUB
0,65136
1 Project Merlin (MRLN) до INR
0,70256
1 Project Merlin (MRLN) до IDR
Rp133,33328
1 Project Merlin (MRLN) до PHP
0,46896
1 Project Merlin (MRLN) до EGP
￡E.0,38064
1 Project Merlin (MRLN) до BRL
R$0,04304
1 Project Merlin (MRLN) до CAD
C$0,0112
1 Project Merlin (MRLN) до BDT
0,9776
1 Project Merlin (MRLN) до NGN
11,6788
1 Project Merlin (MRLN) до COP
$31,25
1 Project Merlin (MRLN) до ZAR
R.0,13864
1 Project Merlin (MRLN) до UAH
0,33432
1 Project Merlin (MRLN) до TZS
T.Sh.19,90048
1 Project Merlin (MRLN) до VES
Bs1,696
1 Project Merlin (MRLN) до CLP
$7,568
1 Project Merlin (MRLN) до PKR
Rs2,25856
1 Project Merlin (MRLN) до KZT
4,29408
1 Project Merlin (MRLN) до THB
฿0,26232
1 Project Merlin (MRLN) до TWD
NT$0,2464
1 Project Merlin (MRLN) до AED
د.إ0,02936
1 Project Merlin (MRLN) до CHF
Fr0,00632
1 Project Merlin (MRLN) до HKD
HK$0,06216
1 Project Merlin (MRLN) до AMD
֏3,05224
1 Project Merlin (MRLN) до MAD
.د.م0,07384
1 Project Merlin (MRLN) до MXN
$0,1472
1 Project Merlin (MRLN) до SAR
ريال0,03
1 Project Merlin (MRLN) до ETB
Br1,20808
1 Project Merlin (MRLN) до KES
KSh1,03088
1 Project Merlin (MRLN) до JOD
د.أ0,005672
1 Project Merlin (MRLN) до PLN
0,02912
1 Project Merlin (MRLN) до RON
лв0,03496
1 Project Merlin (MRLN) до SEK
kr0,07504
1 Project Merlin (MRLN) до BGN
лв0,01344
1 Project Merlin (MRLN) до HUF
Ft2,68816
1 Project Merlin (MRLN) до CZK
0,16752
1 Project Merlin (MRLN) до KWD
د.ك0,002448
1 Project Merlin (MRLN) до ILS
0,02632
1 Project Merlin (MRLN) до BOB
Bs0,05512
1 Project Merlin (MRLN) до AZN
0,0136
1 Project Merlin (MRLN) до TJS
SM0,07384
1 Project Merlin (MRLN) до GEL
0,02168
1 Project Merlin (MRLN) до AOA
Kz7,31928
1 Project Merlin (MRLN) до BHD
.د.ب0,003008
1 Project Merlin (MRLN) до BMD
$0,008
1 Project Merlin (MRLN) до DKK
kr0,05144
1 Project Merlin (MRLN) до HNL
L0,20952
1 Project Merlin (MRLN) до MUR
0,36416
1 Project Merlin (MRLN) до NAD
$0,13856
1 Project Merlin (MRLN) до NOK
kr0,07984
1 Project Merlin (MRLN) до NZD
$0,01384
1 Project Merlin (MRLN) до PAB
B/.0,008
1 Project Merlin (MRLN) до PGK
K0,03368
1 Project Merlin (MRLN) до QAR
ر.ق0,02904
1 Project Merlin (MRLN) до RSD
дин.0,8076
1 Project Merlin (MRLN) до UZS
soʻm96,38552
1 Project Merlin (MRLN) до ALL
L0,6656
1 Project Merlin (MRLN) до ANG
ƒ0,01432
1 Project Merlin (MRLN) до AWG
ƒ0,0144
1 Project Merlin (MRLN) до BBD
$0,016
1 Project Merlin (MRLN) до BAM
KM0,01344
1 Project Merlin (MRLN) до BIF
Fr23,528
1 Project Merlin (MRLN) до BND
$0,01032
1 Project Merlin (MRLN) до BSD
$0,008
1 Project Merlin (MRLN) до JMD
$1,2804
1 Project Merlin (MRLN) до KHR
32,12848
1 Project Merlin (MRLN) до KMF
Fr3,392
1 Project Merlin (MRLN) до LAK
173,91304
1 Project Merlin (MRLN) до LKR
රු2,42128
1 Project Merlin (MRLN) до MDL
L0,13536
1 Project Merlin (MRLN) до MGA
Ar35,71424
1 Project Merlin (MRLN) до MOP
P0,06384
1 Project Merlin (MRLN) до MVR
0,1224
1 Project Merlin (MRLN) до MWK
MK13,8408
1 Project Merlin (MRLN) до MZN
MT0,51128
1 Project Merlin (MRLN) до NPR
रु1,12136
1 Project Merlin (MRLN) до PYG
56,336
1 Project Merlin (MRLN) до RWF
Fr11,592
1 Project Merlin (MRLN) до SBD
$0,06576
1 Project Merlin (MRLN) до SCR
0,11048
1 Project Merlin (MRLN) до SRD
$0,31752
1 Project Merlin (MRLN) до SVC
$0,06976
1 Project Merlin (MRLN) до SZL
L0,13848
1 Project Merlin (MRLN) до TMT
m0,028
1 Project Merlin (MRLN) до TND
د.ت0,02344
1 Project Merlin (MRLN) до TTD
$0,05408
1 Project Merlin (MRLN) до UGX
Sh27,872
1 Project Merlin (MRLN) до XAF
Fr4,512
1 Project Merlin (MRLN) до XCD
$0,0216
1 Project Merlin (MRLN) до XOF
Fr4,512
1 Project Merlin (MRLN) до XPF
Fr0,816
1 Project Merlin (MRLN) до BWP
P0,10696
1 Project Merlin (MRLN) до BZD
$0,016
1 Project Merlin (MRLN) до CVE
$0,7592
1 Project Merlin (MRLN) до DJF
Fr1,416
1 Project Merlin (MRLN) до DOP
$0,50944
1 Project Merlin (MRLN) до DZD
د.ج1,0408
1 Project Merlin (MRLN) до FJD
$0,01832
1 Project Merlin (MRLN) до GNF
Fr68,96
1 Project Merlin (MRLN) до GTQ
Q0,06112
1 Project Merlin (MRLN) до GYD
$1,66904
1 Project Merlin (MRLN) до ISK
kr0,976

Ресурс Project Merlin

Щоб дізнатися більше про Project Merlin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтProject Merlin
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Project Merlin

Скільки сьогодні коштує Project Merlin (MRLN)?
Актуальна ціна MRLN у USD становить 0,008 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MRLN до USD?
Поточна ціна MRLN до USD — $ 0,008. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Project Merlin?
Ринкова капіталізація MRLN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MRLN?
Циркуляційна пропозиція MRLN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MRLN?
MRLN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MRLN?
Історична мінімальна ціна MRLN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі MRLN?
Актуальний обсяг торгівлі MRLN за 24 години — $ 0,00 USD.
Чи підніметься ціна MRLN цього року?
MRLN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MRLN для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

