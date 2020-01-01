Токеноміка Morra Games (MORRA) Дізнайтеся ключову інформацію про Morra Games (MORRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Morra Games (MORRA) $MORRA ─ нативний токен платформи Morra Games, призначений слугувати базовою валютою для всіх взаємодій в екосистемі. Він полегшує управління, стимулює залучення гравців та сприяє розвитку внутрішньоігрової економіки, водночас надаючи власникам токенів безпосередню участь у формуванні майбутнього платформи. Такий децентралізований підхід робить $MORRA ключовим компонентом висхідної тенденції до ігор, контрольованих спільнотою, та культури DAO (децентралізованих автономних організацій). Офіційний вебсайт: https://morragames.com Whitepaper: https://docs.morragames.com Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Купити MORRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Morra Games (MORRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Morra Games (MORRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 508,61K $ 508,61K $ 508,61K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 391,24M $ 391,24M $ 391,24M FDV (повністю розведена вартість): $ 650,00K $ 650,00K $ 650,00K Історичний максимум: $ 0,039 $ 0,039 $ 0,039 Історичний мінімум: $ 0,000178049391179794 $ 0,000178049391179794 $ 0,000178049391179794 Поточна ціна: $ 0,0013 $ 0,0013 $ 0,0013 Дізнайтеся більше про ціну Morra Games (MORRA)

Токеноміка Morra Games (MORRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Morra Games (MORRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MORRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MORRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MORRA, досліджуйте ціну токена MORRA в реальному часі!

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