Токеноміка Moodeng on Eth (MOODENGETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Moodeng on Eth (MOODENGETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Moodeng on Eth (MOODENGETH) Moodeng — це керований спільнотою мемкоїн у мережі Ethereum, натхненний відомим бегемотом з тайського зоопарку. Офіційний вебсайт: https://moodeng.vip/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Купити MOODENGETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Moodeng on Eth (MOODENGETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moodeng on Eth (MOODENGETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,55M $ 10,55M $ 10,55M Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 408,51B $ 408,51B $ 408,51B FDV (повністю розведена вартість): $ 10,87M $ 10,87M $ 10,87M Історичний максимум: $ 0,00043539 $ 0,00043539 $ 0,00043539 Історичний мінімум: $ 0,000000058464497807 $ 0,000000058464497807 $ 0,000000058464497807 Поточна ціна: $ 0,00002583 $ 0,00002583 $ 0,00002583 Дізнайтеся більше про ціну Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Токеноміка Moodeng on Eth (MOODENGETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moodeng on Eth (MOODENGETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOODENGETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOODENGETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOODENGETH, досліджуйте ціну токена MOODENGETH в реальному часі!

Як купити MOODENGETH Зацікавлені в додаванні Moodeng on Eth (MOODENGETH) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі MOODENGETH, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити MOODENGETH на MEXC зараз!

Історія ціни Moodeng on Eth (MOODENGETH) Аналіз історії ціни MOODENGETH допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни MOODENGETH прямо зараз!

Прогноз ціни MOODENGETH Хочете знати, куди рухається MOODENGETH? Наша сторінка прогнозу ціни MOODENGETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MOODENGETH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!