Токеноміка Wise Monkey (MONKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Wise Monkey (MONKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wise Monkey (MONKY) Wise Monkey ($MONKY) – це мемкоїн, натхненний всесвітньо визнаним прислів’ям «Три мудрі мавпи»: Не бачу зла, не чую зла, не говорю зла. Офіційний вебсайт: https://wisemonky.com Whitepaper: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Купити MONKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wise Monkey (MONKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wise Monkey (MONKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,93M $ 5,93M $ 5,93M Загальна пропозиція: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Циркуляційна пропозиція: $ 8,50T $ 8,50T $ 8,50T FDV (повністю розведена вартість): $ 6,98M $ 6,98M $ 6,98M Історичний максимум: $ 0,001998 $ 0,001998 $ 0,001998 Історичний мінімум: $ 0,000000636854049651 $ 0,000000636854049651 $ 0,000000636854049651 Поточна ціна: $ 0,0000006975 $ 0,0000006975 $ 0,0000006975 Дізнайтеся більше про ціну Wise Monkey (MONKY)

Токеноміка Wise Monkey (MONKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wise Monkey (MONKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONKY, досліджуйте ціну токена MONKY в реальному часі!

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