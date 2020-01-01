Токеноміка Helium Mobile (MOBILE) Дізнайтеся ключову інформацію про Helium Mobile (MOBILE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Helium Mobile (MOBILE) Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Офіційний вебсайт: https://www.helium.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Купити MOBILE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Helium Mobile (MOBILE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Helium Mobile (MOBILE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,26M $ 25,26M $ 25,26M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 89,28B $ 89,28B $ 89,28B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0082 $ 0,0082 $ 0,0082 Історичний мінімум: $ 0,000070400808645459 $ 0,000070400808645459 $ 0,000070400808645459 Поточна ціна: $ 0,0002829 $ 0,0002829 $ 0,0002829 Дізнайтеся більше про ціну Helium Mobile (MOBILE)

Токеноміка Helium Mobile (MOBILE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Helium Mobile (MOBILE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOBILE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOBILE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOBILE, досліджуйте ціну токена MOBILE в реальному часі!

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