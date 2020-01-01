Токеноміка Minati Coin (MNTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Minati Coin (MNTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Minati Coin (MNTC) Minati ─ провідна платформа цифрових валют, що поєднує DeFi, штучний інтелект та блокчейн, щоб докорінно змінити сферу фінансів. Ми створюємо прозору, безпечну екосистему, яка дозволяє людям контролювати свою фінансову долю. Використовуючи блокчейн, ми реєструємо транзакції в незмінному реєстрі, надаючи пріоритет безпеці завдяки шифруванню та надійному захисту. Офіційний вебсайт: https://minati.io/ Whitepaper: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Купити MNTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Minati Coin (MNTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Minati Coin (MNTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,99M $ 3,99M $ 3,99M Загальна пропозиція: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Циркуляційна пропозиція: $ 6,28M $ 6,28M $ 6,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,79M $ 5,79M $ 5,79M Історичний максимум: $ 9,1 $ 9,1 $ 9,1 Історичний мінімум: $ 0,005481894977823257 $ 0,005481894977823257 $ 0,005481894977823257 Поточна ціна: $ 0,636 $ 0,636 $ 0,636 Дізнайтеся більше про ціну Minati Coin (MNTC)

Токеноміка Minati Coin (MNTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Minati Coin (MNTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MNTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MNTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MNTC, досліджуйте ціну токена MNTC в реальному часі!

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