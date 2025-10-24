Актуальна ціна Marinade Finance сьогодні становить 0.1118 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MNDE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MNDE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Marinade Finance сьогодні становить 0.1118 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MNDE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MNDE на MEXC вже зараз.

Логотип Marinade Finance

Курс Marinade Finance (MNDE)

Актуальна ціна 1 MNDE до USD:

$0,1118
$0,1118$0,1118
+0,90%1D
USD
Графік ціни Marinade Finance (MNDE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:03:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Marinade Finance (MNDE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1064
$ 0,1064$ 0,1064
Мін. за 24 год
$ 0,1126
$ 0,1126$ 0,1126
Макс. за 24 год

$ 0,1064
$ 0,1064$ 0,1064

$ 0,1126
$ 0,1126$ 0,1126

$ 0,6674570026607753
$ 0,6674570026607753$ 0,6674570026607753

$ 0,028223705314342616
$ 0,028223705314342616$ 0,028223705314342616

+0,08%

+0,90%

+0,63%

+0,63%

Актуальна ціна Marinade Finance (MNDE) становить $ 0,1118. За останні 24 години MNDE торгувався між мінімумом у $ 0,1064 і максимумом у $ 0,1126, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MNDE становить $ 0,6674570026607753, тоді як його історичний мінімум — $ 0,028223705314342616.

Що стосується короткострокових результатів, то MNDE змінився на +0,08% за останню годину, +0,90% за 24 години та на +0,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Marinade Finance (MNDE)

No.3731

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 55,15K
$ 55,15K$ 55,15K

$ 78,26M
$ 78,26M$ 78,26M

0,00
0,00 0,00

700 000 000
700 000 000 700 000 000

SOL

Поточна ринкова капіталізація Marinade Finance — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,15K. Циркуляційна пропозиція MNDE — 0,00, зі загальною пропозицією 700000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,26M.

Історія ціни Marinade Finance (MNDE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Marinade Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000997+0,90%
30 днів$ -0,0215-16,13%
60 днів$ +0,0218+24,22%
90 днів$ +0,0218+24,22%
Зміна ціни Marinade Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MNDE на $ +0,000997 (+0,90%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Marinade Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0215 (-16,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Marinade Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MNDE змінився на $ +0,0218 (+24,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Marinade Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0218 (+24,22%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Marinade Finance (MNDE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Marinade Finance зараз.

Що таке Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) — провідний протокол некастодіального стейкінгу на Solana, що пропонує як рішення для ліквідного стейкінгу, так і для нативного стейкінгу. З TVL понад 2 млрд $, Marinade допомагає користувачам максимізувати дохід і брати участь у Solana DeFi з mSOL, підтримуючи децентралізацію серед сотень валідаторів.

Проєкт Marinade Finance доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Marinade Finance. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MNDE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Marinade Finance у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Marinade Finance безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Marinade Finance (USD)

Скільки коштуватиме Marinade Finance (MNDE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Marinade Finance (MNDE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Marinade Finance.

Перегляньте прогноз ціни Marinade Finance вже зараз!

Токеноміка Marinade Finance (MNDE)

Розуміння токеноміки Marinade Finance (MNDE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MNDE зараз!

Як купити Marinade Finance (MNDE)

Шукаєте як купити Marinade Finance? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Marinade Finance на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MNDE до місцевих валют

Ресурс Marinade Finance

Щоб дізнатися більше про Marinade Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMarinade Finance
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Marinade Finance

Скільки сьогодні коштує Marinade Finance (MNDE)?
Актуальна ціна MNDE у USD становить 0,1118 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MNDE до USD?
Поточна ціна MNDE до USD — $ 0,1118. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Marinade Finance?
Ринкова капіталізація MNDE — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MNDE?
Циркуляційна пропозиція MNDE — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MNDE?
MNDE досяг історичної максимальної ціни у 0,6674570026607753 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MNDE?
Історична мінімальна ціна MNDE становила 0,028223705314342616 USD.
Який обсяг торгівлі MNDE?
Актуальний обсяг торгівлі MNDE за 24 години — $ 55,15K USD.
Чи підніметься ціна MNDE цього року?
MNDE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MNDE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:03:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Marinade Finance (MNDE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

