Актуальна ціна MULTIVERSE MONKEY сьогодні становить 0.00663 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MMON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MMON на MEXC вже зараз.

Логотип MULTIVERSE MONKEY

Курс MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Актуальна ціна 1 MMON до USD:

$0.00663
$0.00663$0.00663
-5.82%1D
USD
Графік ціни MULTIVERSE MONKEY (MMON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:03:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601
Мін. за 24 год
$ 0.00705
$ 0.00705$ 0.00705
Макс. за 24 год

$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601

$ 0.00705
$ 0.00705$ 0.00705

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

-0.75%

-5.82%

-12.31%

-12.31%

Актуальна ціна MULTIVERSE MONKEY (MMON) становить $ 0.00663. За останні 24 години MMON торгувався між мінімумом у $ 0.00601 і максимумом у $ 0.00705, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MMON становить $ 0.042695293829316555, тоді як його історичний мінімум — $ 0.001606689268571319.

Що стосується короткострокових результатів, то MMON змінився на -0.75% за останню годину, -5.82% за 24 години та на -12.31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4161

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.72K
$ 77.72K$ 77.72K

$ 39.78M
$ 39.78M$ 39.78M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація MULTIVERSE MONKEY — $ 0.00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 77.72K. Циркуляційна пропозиція MMON — 0.00, зі загальною пропозицією 5999999999.5. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39.78M.

Історія ціни MULTIVERSE MONKEY (MMON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на MULTIVERSE MONKEY за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0004097-5.82%
30 днів$ -0.01004-60.23%
60 днів$ -0.01899-74.13%
90 днів$ -0.01137-63.17%
Зміна ціни MULTIVERSE MONKEY сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MMON на $ -0.0004097 (-5.82%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MULTIVERSE MONKEY за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.01004 (-60.23%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MULTIVERSE MONKEY за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MMON змінився на $ -0.01899 (-74.13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MULTIVERSE MONKEY за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.01137 (-63.17%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MULTIVERSE MONKEY зараз.

Що таке MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON — це утиліті токен ERC-20, що лежить в основі динамічної екосистеми ігор Web3, яка поєднує в собі казуальні онлайн-ігри, мем-культуру та стимули на основі блокчейну. Токен нативно інтегрований у власну ігрову платформу, де MMON використовується як токен доступу та механізм винагороди. Усі ігри працюють на прозорих системах смартконтрактів, що забезпечує справедливість і надійність.

Проєкт MULTIVERSE MONKEY доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями MULTIVERSE MONKEY. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MMON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про MULTIVERSE MONKEY у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі MULTIVERSE MONKEY безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни MULTIVERSE MONKEY (USD)

Скільки коштуватиме MULTIVERSE MONKEY (MMON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MULTIVERSE MONKEY (MMON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MULTIVERSE MONKEY.

Перегляньте прогноз ціни MULTIVERSE MONKEY вже зараз!

Токеноміка MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Розуміння токеноміки MULTIVERSE MONKEY (MMON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MMON зараз!

Як купити MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Шукаєте як купити MULTIVERSE MONKEY? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати MULTIVERSE MONKEY на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MMON до місцевих валют

Ресурс MULTIVERSE MONKEY

Щоб дізнатися більше про MULTIVERSE MONKEY, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMULTIVERSE MONKEY
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про MULTIVERSE MONKEY

Скільки сьогодні коштує MULTIVERSE MONKEY (MMON)?
Актуальна ціна MMON у USD становить 0.00663 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MMON до USD?
Поточна ціна MMON до USD — $ 0.00663. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MULTIVERSE MONKEY?
Ринкова капіталізація MMON — $ 0.00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MMON?
Циркуляційна пропозиція MMON — 0.00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MMON?
MMON досяг історичної максимальної ціни у 0.042695293829316555 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MMON?
Історична мінімальна ціна MMON становила 0.001606689268571319 USD.
Який обсяг торгівлі MMON?
Актуальний обсяг торгівлі MMON за 24 години — $ 77.72K USD.
Чи підніметься ціна MMON цього року?
MMON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MMON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:03:23 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

