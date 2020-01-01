Токеноміка Meme Alliance (MMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Meme Alliance (MMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meme Alliance (MMA) Meme Alliance — це екосистема GameFi, що розвивається і намагається об'єднати спільноту мемів. Завдяки тому, що MMA є основним токеном в екосистемі, власники можуть отримувати винагороду за допомогою стейкінгу або використовувати його в інших застосунках. Офіційний вебсайт: https://www.meme-alliance.com Whitepaper: https://meme-alliance.gitbook.io/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9B3A8159e119eb09822115AE08Ee1526849e1116 Купити MMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meme Alliance (MMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meme Alliance (MMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 262,37K $ 262,37K $ 262,37K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 87,46M $ 87,46M $ 87,46M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Історичний мінімум: $ 0,002680620933914486 $ 0,002680620933914486 $ 0,002680620933914486 Поточна ціна: $ 0,003 $ 0,003 $ 0,003 Дізнайтеся більше про ціну Meme Alliance (MMA)

Токеноміка Meme Alliance (MMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meme Alliance (MMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MMA, досліджуйте ціну токена MMA в реальному часі!

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