Токеноміка MILC Platform (MLT) Дізнайтеся ключову інформацію про MILC Platform (MLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MILC Platform (MLT) The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Офіційний вебсайт: https://www.milc.global/ Whitepaper: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Купити MLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MILC Platform (MLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MILC Platform (MLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 124,42M $ 124,42M $ 124,42M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 Історичний мінімум: $ 0,005568243264070605 $ 0,005568243264070605 $ 0,005568243264070605 Поточна ціна: $ 0,01043 $ 0,01043 $ 0,01043 Дізнайтеся більше про ціну MILC Platform (MLT)

Токеноміка MILC Platform (MLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MILC Platform (MLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MLT, досліджуйте ціну токена MLT в реальному часі!

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